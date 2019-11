Lähes satavuotiaan Pandan vuosiin on mahtunut mielenkiintoisia tempauksia ja kunniatehtäviä – Joulukauden avausta juhlitaan Vaajakoskella lauantaina 16.11.

Vaajakosken tehtaan historia juontaa juurensa vuoteen 1916, jolloin SOK osti norjalaissyntyiseltä sahateollisuuspatruuna James Salvesenilta 500 hehtaarin maa-alueen.

Ensi vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta, kun alueelle valmistui vuonna 1920 marjanjalostusta varten rakennus, jonka yläkertaan sijoitettiin myös makeistehdas. Tästä voidaan katsoa Pandan makeistehtaan tarinan saaneen alkunsa.

Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana tapahtui paljon: suklaan valmistus alkoi uudessa tehtaassa vuonna 1928, ja 1933 alkoi lakritsin valmistus.

Vuonna 1948 makeisten myynti nousi jo SOK Vaajakosken tehtaiden suurimmaksi tuoteryhmäksi. Ikoninen Panda-karhu ilmestyi ensimmäisen kerran tehtaan suklaakääreen olympiavuonna 1952.

Panda on myös vienyt suomalaista lakritsintuotantoa maailmalle. Vienti aloitettiin vuonna 1958. Suurimpia vientimaita tänä päivänä ovat Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Kanada.

Pandan merkitys Jyväskylän seudulla on vuosien varrella ollut suuri erityisesti työnantajana. Viestintäjohtaja Nina Olin kertoo, että huippuvuonna 1996 tehtaassa työskenteli peräti 390 henkilöä.

Vuonna 2019 Panda on osa norjalaista Orkla-konsernia, mutta on edelleen Suomen toiseksi suurin makeisvalmistaja ja Vaajakosken tehdas myymälöineen, jossa työskentelee yhteensä 235 työntekijää, on suosittu vierailukohde Keski-Suomessa.

Historia näkyy ja maistuu Pandan tuotteissa.

– Periaatteessa ja käytännössäkin suklaa ja esimerkiksi liköörikonvehdit valmistetaan samalla tavalla kuin sata vuotta sitten, perinteisiä reseptejä ja makumaailmoja noudattaen. Tuotteita ja niiden pakkaamisprosesseja kehitetään esimerkiksi vastuullisuusnäkökulmasta, Orkla Suomen suunnittelu- ja logistiikkapäällikkö Mauri Suuronen kertoo.

Panda on tullut vuosien varrella tunnetuksi myös erilaisista tempauksistaan, ja yritys on saanut kunniatehtäviä.

– Panda teki hääjuhlakonvehtirasian prinsessa Victorian ja Danielin häihin, asiakkuusjohtaja Jukka Purolinna sanoo.

– Kun Panda täytti Britannian markkinoilla 30 vuotta, lakritsista tehtiin muun muassa prinssi Williamin muotokuva, Export manager Tuija Leppänen lisää.

Juhlavuosi tulee myös näkymään erilaisina tempauksina ja tapahtumina.

– Juhlavuoden suunnitelmat ovat vielä työn alla, emmekä voi ihan kaikkea paljastaa. Sen verran voimme kuitenkin kertoa, että juhlavuoteen on tulossa sekä erikoiseriä ja -tuotteita että -pakkauksia, Pandan markkinointipäällikkö Anna Willberg kommentoi.

Ennen ensi vuonna alkavaa Pandan satavuotisjuhlavuotta Vaajakoskella juhlitaan tehtaanmyymälän perinteistä joulukauden avausta. Tehtaanmyymälässä on paikalla joulupukki ja paljon erilaisia tarjouksia.

Pandan tehtaanmyymälän joulukauden avaus lauantaina 16.11. Vaajakoskella.