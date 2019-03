Läpästä syntynyt thrash metal -tulokas Death Is Death ei aikaile: debyyttialbumia juhlitaan ensimmäisellä keikalla lauantaina, seuraavan levyn biiseistäkin jo puolet valmiina – "Saksan Wackeniin ajateltiin päästä"

Ensin oli Death Is Liberty. Jyväskyläläisen pitkän linjan musiikkimiehen Teppo "TH" Haapasalon luotsaama vaihtoehtometalliyhtye, joka julkaisi vuonna 2016 debyyttialbuminsa A Statement Darkness. Kun bändin toinen kitaristi päätti viime vuonna lopettaa, alkoivat jäljelle jääneet jäsenet soittaa huvikseen vanhan koulukunnan thrash metalia. Samalla Nimi vaihtui Death Is Deathiksi.

Sen verran makoisalta musiikillinen mutkien suoraksi vetäminen maistui, että tällä viikolla ilmestyikin jo bändin ensimmäinen kokopitkä Death Wears Suit. Levyä juhlistetaan lauantaina 9. maaliskuuta kotikaupungissa Jyväskylän Katseessa. Keikka on samalla trion ensimmäinen julkinen esiintyminen. Illan muut esiintyjät ovat kotimaiset genren konkarit N.N.S. eli National Napalm Syndicate ja A.O.D. eli Altars Of Destruction.

Seuraavassa edesmenneestä Purity-orkesteristakin tunnettu laulaja-kitaristi TH valottaa yhtyeen taustaa. Trion muut jäsenet ovat rumpali EP ja basisti EV.

– Death Is Death on Death Is Liberty -yhtyeen vittumainen ja kärkkäästi räksyttävä pikkuveli. Se syntyi kun kitaristi Ville päätti lopettaa bändihommat ja me muut pohdimme, mitäs nyt tehdään. Kun heti ei löytynyt korvaajaa, niin aloimme veivata thrashia – läpällä. Se meni sitten vähän vakavammaksi. Jos Death Is Liberty oli jonkin sortin progea, niin tämä ei todellakaan ole.

Levy on suoraviivaista, raakaa ja orgaanista thrash metal -paahtamista. Kerro vähän sen tekemisestä?

– Biisit syntyivät viisissä treeneissä, laulumelodiat ja lyriikat kolmessa illassa. Levy äänitettiin kolmessa päivässä ja miksattiin kolmessa. Lähtökohta oli täysin eri kuin Death Is Libertyssä, eli kummempia pohtimatta kamaa pihalle ja vikkelään. Kakkoslevyn materiaalista on jo puolet valmiina.

Jokaisessa biisin nimessä on kuolema. Onko kuulija väärässä olettaessaan, että lyriikkamielessä pilkettä on havaittavissa silmäkulmissa?

– Kuuntelija voi itse päättää onko. Ehkä.

Lauantaina on ensimmäinen keikkanne. Mitä siellä on luvassa? Onko mahassa perhosia?

– Luvassa on hölmöilyä ja vauhtia. Ei vielä jännitä muu kuin se, että meinaa flunssa iskeä niskaan. Mutta fuck the flu, täysillä eteenpäin. Aloitamme illan kello 22.

Levy on nyt ulkona, mitä seuraavaksi?

– Kakkoslevyn säveltämistä. Varmaan keikkoja ainakin tällä kattauksella National Napalm Syndicate, A.O.D. ja me. Saksan Wackeniin ajateltiin päästä soittamaan.

Ja lopuksi, viisi parasta thrash metal -albumia ikinä?

– Holy Moses: Finished With The Dogs, Dark Angel: Darkness Descends, Carnivore: Retaliation, S.O.D.: Speak English or Die ja Voivod: Killing Technology.

We Will Thrash Your Arse! Old school thrash metal event: Death Is Death, National Napalm Syndicate ja A.O.D. Katseessa Jyväskylässä lauantaina 9. maaliskuuta.