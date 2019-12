La Bohèmen loppukohtaus saa Kari Malisen liikuttumaan joka kerta

Jyväskylässä saa uudenvuoden aattona ensi-iltansa La Bohème -ooppera, joka valmistuu Jyväskylän Oopperan ja Kroatian kansallisoopperan yhteistyönä. Ohjauksesta vastaa Fabrizio Melano.

Jyväskylän Oopperan hallituksen puheenjohtaja Kari Malinen toteaa, että La Bohème on musiikiltaan yksi kauneimmista oopperoista.

– Se on tarinaltaan ajaton. Sen alkuperäinen tarina on romaanista, joka on kirjoitettu 1830-luvulla, ja ooppera on sävelletty 1800-luvun lopussa. Tarina ei oikeastaan ole vanhentunut.

– La Bohème on hyvin melodista ja helposti kuunneltavaa musiikkia. Siinä on jotakin taianomaista ja tunteisiin vetoavaa. Tarinassa on traagisiakin piirteitä. Olen nähnyt sen eri versioissaan ja ollut laulamassa kuorossa täällä edellisen kerran 1986. En meinaa selvitä kuivin silmin koskaan loppukohtauksesta, Malinen kuvailee.

Hän on mukana kuorossa tässäkin versiossa.

Ohjaaja Melano korosti tekijöille, että tarina sinänsä on ajaton eikä ole Jyväskylässäkään sijoitettu mihinkään tarkkaan aikakauteen, kuitenkin 1900-luvulle.

Kun La Bohème esitettiin Jyväskylässä vuonna 1986, se tehtiin pääosin paikallisin voimin. Nyt lavalle astuu kansainvälisen tason solistitiimi, muun muassa Anamarija Knego, Marjukka Tepponen, Kaisa Ranta, Kevin Greenlaw, Markus Nieminen, Tapani Plathan ja Juha Kotilainen. Kapellimestarina on Ville Matvejeff.

– Kun on ammattilaisporukka tätä tekemässä, se laittaa kuoronkin tsemppaamaan. Joka kerta kuoroon on koelaulut. Mukana on kokeneita kuorolaulajia, nuoria laulua opiskelleita ja musiikin alalla ammatikseenkin työskenteleviä laulajia.

Oopperaa esitetään ensi-illan jälkeen kymmenen kertaa, ja viimeinen esitys on 8.2.

– Ensi-iltaan on muutamia satunnaisia paikkoja vapaana. Muuten lippuja on saatavana kohtuullisen hyvin, Malinen sanoo.

Seuraavasta, vuonna 2021 ensi-iltaan tulevasta oopperasta tulee päätös lähiaikoina.

– Meillä on vähintään kahden vuoden tähtäin, sillä solistien kalenterit täyttyvät pitkälle eteenpäin, Malinen toteaa.