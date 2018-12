Laajavuoren ensilumenlatu on nyt kaikkien käytössä

Joulua ennen satoi lunta mukavasti Jyväskylän alueella hiihto-olosuhteiden näkökulmasta. Latupohjien tekoa tamppaamalla on aloitettu, mutta latu-urien tekoon lumimäärä ei vielä kuitenkaan riitä. Muutamissa paikoissa latua on tehty jo hiihtämällä, mutta näillä laduilla hiihto tapahtuu hiihtäjän omalla vastuulla.

Laajavuoren noin kahden kilometrin mittainen ensilumenlatu on ollut hiihtäjien käytössä kaksi kuukautta. Ladun käyttö on ollut tänä vuonna ennätyksellisen vilkasta. Ladun maksullisuus päättyi 23.12. ja jouluaatosta alkaen latu on ollut vapaasti maksutta kaikkien hiihtäjien käytettävissä. Ladun kunnostusvastuu on Jyväskylän liikuntapalveluilla ja latua kunnostaa Laajis Oy.

Liikuntapalvelut seuraa lumitilanteen kehittymistä. Latujen kunnostuksen etenemistä voi seurata kaupungin latuinfosta, josta saa ajantasaisen tiedon latujen käytettävyydestä osoitteesta http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/.