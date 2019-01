Lamasta on noustu vientivetoisesti

Keski-Suomen talouskasvu tasaantui tammi–syyskuussa 2018, mutta yritysten henkilöstömäärät ovat edelleen hyvällä kasvu-uralla, selviää Keski-Suomen liiton ja kahdeksan muun maakunnan keskeisen toimijan perjantaina julkaisemasta Keski-Suomen Aikajana -raportista. Tarkastelussa on tällä kertaa eri toimialojen kehitys vuodesta 2005 alkaen.

Tammi–syyskuussa yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa 4,3 prosenttia ja koko Suomessa 5,5 prosenttia. Keski-Suomessa kasvu alkoi syksyllä 2015 ja koko maassa vuotta myöhemmin. Keski-Suomen liiton kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päiväsen mukaan näyttää siltä, että myös kasvun tasaantuminen alkoi Keski-Suomessa muuta maata aiemmin.

Keski-Suomessa on tapahtunut hidas rakennemuutos, jossa teollisuuden työllistävä merkitys on vähentynyt. Teollisuuden liikevaihto ei ole vielä saavuttanut vuoden 2008 tasoa, ja teollisuuden henkilöstömäärä on noin 30 prosenttia on alhaisempi kuin vuonna 2008. Sen sijaan rakentamisessa ja palveluissa sekä liikevaihdot että henkilöstön määrä ovat selvästi yli vuoden 2008 tason. Henkilöstön määrät ovat rakennus- ja palvelualalla noin 10 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2008.

Päätoimialoista parhaiten kasvoi teollisuuden liikevaihto (5,9 prosenttia). Metsäteollisuuden kasvu oli 7,1 prosenttia. Viennin määrä kasvoi 4.9 prosenttia. Metsäteollisuuden vienti on vetänyt hyvän kysynnän ja Äänekosken biotuotetehtaan ansiosta, ja se on ohittanut teknologiateol­lisuuden viennin määrän.