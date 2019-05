Lapset saavat oman festivaalin: Jyväskylässä nähdään joukko nimekkäitä viihdyttäjiä

Suomen Suurin Lastenfestivaali kiertää seitsemän paikkakuntaa marras–joulukuussa 2019. Ensimmäistä kertaa järjestettävän lastenfestivaalin tähtinä nähdään Hevisaurus, Ti-Ti Nalle ja Kikattava Kakkiainen. Jyväskylään karavaani kulkee sunnuntaina 15. joulukuuta, paikkana Paviljonki.

Festivaalin järjestävät yhteistyössä kokeneet musiikkialan toimijat Sony Music ja Central Line Entertainment Oy.

– Ajatuksena on luoda lapsille oma festivaalitapahtuma, jossa esiintyjät ja touhut on suunniteltu nimenomaan lapsille. Tarkoituksena on luoda tästä vuosittainen tapahtuma. Mielestämme lapset ovat ansainneet oman laadukkaan, kivan festivaalin, Central Line Entertainment Oy:n perustaja Petri Ekman kertoo tiedotteessa.

Suomen Suurimman Lastenfestivaalin tähtinä nähdään viime vuonna 30-vuotisjuhliaan viettänyt Ti-Ti Nalle, neljän dinosauruksen ja lohikäärmeen muodostama, koko perheen yhtye Hevisaurus sekä Pikku-Kakkosestakin tuttu, Emma-palkittu Kikattava Kakkiainen.

Tilaisuus on maksullinen.