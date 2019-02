Lapset voivat kasvattaa kasvulaatikoissa nokkosia ja puuntaimia

Köhniöllä asuvalla Riitta Peräisellä ovat ajatukset jo tulevassa keväässä, vaikka kotipiha on korkeiden lumimassojen alla. Olohuoneen ikkunalle hän on jo kasannut kasvatusta varten telineet ja keittiön pöydällä on luettavana puutarha-alan lehtiä. Niistä hän hakee vinkkejä tulevaa puutarhakautta varten.

Riitta Peräinen kertoo olevansa hyötypuutarhuri, joka kasvattaa pääasiassa vihanneksia. Hän on maaseudulta kotoisin ja kasvimaakasvattaminen on hänelle tuttua puuhaa. Kotipihassa perheellä on nyt useita kasvulaatikoita, kasvimaa ja kymmenen neliön kasvihuone. Myös Riitan vanhempien kotitilalla on toinen kasvimaa.

– Kasvatan siemenistä sen mitä laitan kasvamaan. Joitain erikoisuuksia ostan taimina silloin tällöin. Tällä hetkellä aloittelen chilin ja paprikan kasvatusta, ja maaliskuussa on tomaattien vuoro. Niitä kasvatan lukuisia eri lajikkeita. Myös purjo pitää kylvää ajoissa. Myöhemmin keväällä laitan kasvamaan monenlaisia kaaleja siemenistä, Peräinen luettelee.

Chilillä ja paprikalla on pitkä kasvuaika, jonka vuoksi ne laitetaan alulle ensimmäisenä. Hedelmän kypsymisaika on pitkä eli se pitää saada kesän alussa kukkimaan jo sisällä ja tuottamaan raakileita.

Riitta Peräinen kannustaa kasvattamaan vihanneksia siemenistä, sillä muutamalla niksillä se onnistuu.

– Korostan aina hyvää taimimultaa, jossa siemenet kasvavat parhaiten. Taimimullassa lannoitus on vähäisempää ja mullan rakenne pysyy kuohkeana. Minulla menee multaa noin sata litraa, mutta se onkin isolle määrälle taimia. Kun taimia ruukutetaan omiin purkkeihin, silloin tarvitaan paljon multaa.

Riitta Peräinen laittaa siemenet kasvamaan hajakylvönä, josta hän siirtää taimien alut omiin ruukkuihinsa. Hänellä on pienoiskasvihuoneita, ja paljon hän käyttää myös ruokapakkauksia kylvöissä. Koska perheessä on kissa, hän vetää verkon taimien eteen, ettei kissa pääse pudottamaan purkkeja.

– Viime keväänä kokeilin paprikoilla lauttakylvöä. Vesiastiaan laitetaan kellumaan styroksia, sen päälle suodatinpussi ja siemenet. Päälle voi laittaa muovipussin edistämään itämistä. Suodatinpussi imee koko ajan vettä ja ainakin paprikat lähtivät hyvin kasvamaan. Nypin pienet taimet ja istutin jokaisen erikseen. Aion tehdä samalla tavalla tänäkin keväänä, Peräinen kertoo.

Jyväskylän Puutarhaseuran varapuheenjohtajalla on talvella pieni tauko puutarhahommista, mutta sinä aikana hän järjestelee yhdistyksen retkiä ja muuta toimintaa.

– Joinakin vuosina olen kasvattanut sydäntalvella miniversoja. Ne syödään viiden sentin mittaisina. Olen kasvattanut muun muassa vihanneskrassin, rucolan, retiisin, punajuuren, herneen ja härkäpavun versoja. Kaikkea mitkä on syötäviä voi kasvattaa, Peräinen neuvoo.

Perheessä on neljä kouluikäistä lasta, joten monet vihannekset tulee syötyä jo kesällä ja syksyllä. Viime kesän perunasato oli niin hyvä, että niitä on riittänyt koko talveksi.

– Kun on pieniä lapsia, haluan laittaa kasvamaan sellaista, joka kasvaa nopeasti, ja he saavat syödä vihanneksia kasvimaalta suoraan. Jokaisella lapsella oli viime kesänä oma kasvulava. johon he saivat kylvää mitä halusivat. Kaikki kasvattivat sipulia, vaikka eivät sitä paljon syökään. Jokaisella oli herneitä, yksi keräsi pihalta koivun ja pihlajan taimia ja kasvatti niitä. Yksi kasvatti nokkosia eli siirsi nokkosen juurakoita ja ne kasvoivat laatikossa hyvin. Söimmekin paljon nokkoslettuja viime kesänä, Riitta Peräinen kertoo.