Lastenosastojen tuki ry kuunteli Semmareita ja kertoi ensi vuoden panostuksestaan vastasyntyneisiin

Keski-Suomen keskussairaalan lastenosastojen tuki ry., tuttavallisemmin Lastu, on tarjonnut Keskussairaalan lastenosastoilla työskenteleville ja jo yli 25 vuotta Lastun toiminnan mahdollistaneelle verkostolleen Seminaarinmäen mieslaulajien, tutummin Semmareiden konsertin Jyväskylän kaupunginteatterissa. Konsertin yhteydessä julkistettiin myös Lastun vuoden 2020 suursatsaus.

– Joka viides vuosi Lastu tempaisee isosti, ja nyt on sen aika, Lastun puheenjohtaja Joni Vesalainen kertoo.

– Viimeaikaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa on noussut merkittävänä teemana esiin se, että lasten syntyvyys on laskussa. Ilmiöllä on moninaisia vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Ensi vuoden alusta Lastu kantaa kortensa kekoon siten, että jokainen Keski-Suomen keskussairaalassa syntynyt pienokainen saa Lastun lahjana Reetta Koiviston kirjoittaman ja Kati Aksila-Konnoksen kuvittaman vauvakirjan.

Tekijöiltä on ilmestynyt 2018 kaksi erilaista vauvakirjaa. Rakastettu on kohdennettu täysiaikaisille vauvoille ja Mestaripiirros erityisesti huomioi keskosvauvojen kehitysseurannan ja keskosraskauteen liittyvät asiat. Kirja on syntynyt sydämestä, sillä Reetta Koivistolla on omakohtaista kokemusta keskosraskaudesta.

– Poikani syntyi pikkukeskosena, raskausviikolla 27+2 painaen 995 grammaa. Hyvin nopeasti huomasin, että perinteinen vauvakirja ei vastannut tarpeitani, joten syntyi ajatus keskosten omasta vauvakirjasta. Mestaripiirros ansaitsi mielestämme myös parikseen perinteisen vauvakirjan, joten Rakastettu julkaistiin syyskuussa 2018, Koivisto kertoo.

Lastu ry. perustettiin 1993 tukemaan lahjoitusvaroin Keskussairaalan lastenosastojen leikki-, harrastus- ja opiskeluvälineistöä sekä laitehankintoja. Viime vuosina Lastu on muun muassa kustantanut kuukausittain sairaalaklovnit ilahduttamaan osastoilla sairastavia pikkupotilaita. Lisäksi Lastu tukee lastenosastoilla työskentelevän henkilökunnan jaksamista.

Toimintahistoriansa aikana, nykyrahaksi muutettuna Lastu on tukenut Keskussairaalan lastenosastoja yli miljoonalla eurolla.