Lauantaina Popparissa keikkaileva Jesse Kaikuranta elää laulamiselle ja esiintymiselle – uuden musiikin suhteen salaperäisyyttä

Jesse Kaikuranta keikkailee Popparissa lauantaina 27. huhtikuuta. Koskettavista, syvälle tunteisiin menevistä popkappaleistaan tunnettu Kaikuranta on kiertänyt ja kiertää Suomea kevään aikana ahkerasti keikkojen merkeissä. Keikkailu jatkuu myös kesällä.

– Tällä hetkellä arkeen kuuluu lähinnä keikkailua ja uuden musiikin suunnittelua, Kaikuranta toteaa.

Artisti ei kuitenkaan suoraan paljasta, milloin uutta musiikkia on tulossa julki.

– Kannattaa olla kuulolla, hän toteaa.

Kevään keikoilla kuullaan tuttuja kappaleita uudella tavalla. Popparin keikka on Suomen-kiertueen keskivaiheilla, ja artisti kertoo nauttineensa keikoista paljon.

– Setissä on kappaleita tuotannostani hieman uudelleen sovitettuina. On ollut tosi kivaa, ja on ihanaa päästä jakamaan tarinoita yleisön kanssa.

Jyväskylä on Jesse Kaikurannalle tuttu kaupunki jo nuoruusajoilta.

– Olen aina pitänyt Jyväskylästä, ja vietin kaupungissa paljonkin aikaa nuorempana, kun monet ystäväni opiskelivat siellä. Myös keikkapaikkana Jyväskylästä on jäänyt hyviä muistoja. Kannattaa ehdottomasti tulla keikalle kuuntelemaan tarinoita rakkaudesta, hän toteaa.

Kaikuranta on koulutukseltaan laulunopettaja ja tekee sitäkin työtä, mutta artistius tulee kuitenkin ykkösenä.

– Opetan muutamaa oppilasta tällä hetkellä yhtenä päivänä viikossa. Opettaminen on lähellä sydäntäni, mutta kyllä esiintyminen ja laulaminen on se, mille elän.

Vaikka päivät täyttyvät musiikilla, Kaikuranta kertoo arkensa olevan lopulta todella tavallista.

– Teen perusjuttuja, tapaan ystäviä, laitan ruokaa ja katson leffoja, laulaja-lauluntekijä kiteyttää.