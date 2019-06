Lauantaina ei tarvitse Hippoksella ajaa suoraan – energinen naisporukka tuo Jyväskylään drifting-vauhtia

Kun naisporukalta kysyy, kenen idea oli järjestää drifting-autourheilukisa Jyväskylään, katseet kääntyvät Hanna Lehtomaan puoleen.

Nuorta naista hymyilyttää.

– Ajoin aikoinaan moottorikelkalla Oulussa, ja autoin yhden moottorikelkkatapahtuman järjestämisessä. Sitä kautta päädyin järjestämään autotapahtumaa, ja nyt olen ollut mukana tekemässä enemmänkin alan tapahtumia, entinen siikajokelainen kertoo.

Driftingissa kuljettajat ottavat toisistaan mittaa kovilla nopeuksilla ja auton tarkalla hallinnalla tiukoissa mutkissa. Tuomarit määrittävät radan ja arvioivat ajosuorituksia.

– Drifting on tosi toimintarikas autourheilulaji. Esimerkiksi yhdessä kilpailussa oli tavoitteena, että ensimmäiseen mutkaan ajetaan poikittain 160 kilometrin tuntivauhdissa, Lehtomaa kertoo.

Ystävysten järjestämää JKL Drift King -kisaa vietetään Hippoksella lauantaina 29.6. Jyväskylän kilparadalla korostuu lähellä ajaminen. Kaarteissa kaksi autoa ajaa sivuluisussa puolen metrin päässä toisistaan.

Aiemmin Jyväskylässä on nähty lähinnä pieniä drifting-näytöksiä muttei varsinaisia kisoja.

– Jyväskylä on Suomen moottoriurheilun pääkaupunki, joten oli loogista järjestää se tänne. Jyväskylä on myös keskellä Suomea, joten katsojien on helppo tulla tänne, Lehtomaa perustelee.

Ajatus jyväskyläläisestä drifting-kisasta syntyi vajaa vuosi sitten. Lehtomaa alkoi kasata porukkaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyysyksiköstä Tiimiakatemiasta, jossa hän itsekin opiskelee.

Projektiryhmään lähtivät mukaan Johanna Lamberg, Annemari Autio, Sara Engman sekä ryhmän miesvahvistus, Arttu Laaksokari. He ovat tunteneet toisensa noin vuoden verran.

Tammikuussa tapahtumapaikaksi valikoitui Hippos, joka on lähellä keskustaa ja jonne on helppo päästä niin autolla kuin bussillakin.

Rahoituksen saaminen ei ollut aluksi helppoa.

– Ensimmäinen kerta on aina haastavin uusille tapahtumille. Sen jälkeen mahdollisille rahoittajille voi esitellä tapahtuman kävijämääriä ja lipputuloja, mikä helpottaa rahoituksen saamista, Lamberg kertoo.

Suomeen drifting saapui 2000-luvun alussa. Autourheilulajina se on vielä osittain tuntematon Suomessa.

Vauhdin ja tapahtumarikkauden lisäksi Lehtomaa arvostaa driftingissä sitä, että ajosuoritus on nähtävillä koko ajan. Esimerkiksi rallissa autoja ehtii nähdä paikan päällä vain pari sekuntia kerrallaan.

Valtaosa drifting-kuskeista ja myös alan tapahtumien organisoijista on miehiä. Osaavia naisia kuitenkin löytyy alalta, ystävykset muistuttavat.

– Tiedän muutamia naiskuskeja, ja yksi entinen pääkatsastaja oli nainen. On myös yllättävämpiä tapauksia. Esimerkiksi yhden kuljettajan vaimo on pääosin rakentanut miehensä drifting-auton, Lehtomaa sanoo.

Ystävykset kokevat olevansa enemmän tai vähemmän autoihmisiä. Kaikilta löytyy ajokortti, ja urheiluautojen nopeus miellyttää.

Onko autourheilusta kenties tulossa ammatti jollekulle ystävyksistä?

– Olen aina sanonut, että minusta tulee formulatallin päällikkö. Katsotaan, miten käy, Lehtomaa nauraa.