Laukaan John Smith Rock Festival julkisti taas ensi kesän esiintyjiä, luvassa vieraita Itävallasta ja Kanadasta

Ensi heinäkuussa Laukaan Peurungassa järjestettävä John Smith Rock Festival on julkistanut taas lisää ensi kesän esiintyjiään. Tuoreimmat ulkomaan eläviä edustavat paljastukset metalliin ja raskaaseen rockiin keskittyvän suvijuhlan ohjelmistosta ovat kanadalainen melodista naisvetoista metallia soittava Kobra And The Lotus ja ensimmäistä kertaa Suomessa esiintyvä itävaltalais-puolalainen cross over -ryhmä Kontrust.

Kotimaata uusissa nimissä edustavat goottirockveteraanit The 69 Eyes, melodista death metalia soittava Omnium Gatherium, jyväskyläläinen doom- ja death metal -suuruus Swallow The Sun sekä konneveteläinen power metal -bändi Excalion.

Ensimmäistä kertaa kolmipäiväisenä järjestettävällä festivaalilla esiintyvät lisäksi muun muassa Arch Enemy, Amorphis, Stam1na, Sólstafir, Avatar, H.E.A.T, Wintersun, Michael Monroe, Mokoma ja Jinjer. Järjestäjien mukaan tapahtumassa tulee esiintymään noin 30 yhtyettä, joten reilu kymmenen nimeä on luvassa vielä myöhemmin.

Nopeasti asemansa vakiinnuttanutta festivaalia vietetään 18.–20. heinäkuuta 2019. John Smith Rock Festival järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä 2016.