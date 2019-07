Laukaan Korppifest laajenee kaksipäiväiseksi, elokuussa luvassa sopivasti levällään oleva kattaus vaihtoehtomusiikkiin

Laukaan Tarvaalassa viime vuonna ensimmäistä kertaa vietetty Korppifest-ilmaistapahtuma laajenee tänä vuonna kaksipäiväiseksi. Mustankorpin Saluuna -ravintolan pihapiirissä soi elävä musiikki perjantaina ja lauantaina 16.–17. elokuuta kahdelta lavalta.

Korppifestin ohjelmisto rakentuu edelleen vahvasti jyvässeutulaisten bändien ja artistien varaan. Perjantaina esiintyvät Gadillags, Kipinät-kuoro, Ossian Smith, Sana, femme balba, Iterum Nata ja WANHA, lauantaina taas nähdään The Øffsets, Liina Harja, MSRBL, Defeatt, Casio CTK-2500 Tutorial Live Clinic, Toivo Susi #74100, Usva, The Muddies ja Ten After Dawn.

Musiikillisesti tyylilajien kirjo on rempseän laaja, monenlaisen kitararockin lisäksi luvassa on muun muassa elektronista poppia, kuoromusiikkia ja hip hopia.

– Koska Korppifest tuntui viime vuonna ihmisiä kiinnostavan, niin siitä rohkaistuneina päätimme kokeilla kaksipäiväisyyttä ja vähän levittää hommaa. Ohjelmaa kasatessa ajattelimme, että se saa olla henkeen sopivasti vähän levällään. Esiintyjät ovat myös valtaosin hieman tuntemattomia, vaikkakin hyviä bändejä. Emme hae suurta yleisöä jollakin isolla tähdellä, vaan pyrimme tarjoamaan monipuolisen ja hauskan ohjelman. Tämä sopii Korppifestin kaltaisen vaihtoehtofestivaalin henkeen, järjestäjiin kuuluva Jaakko Tarvainen kuvailee.

Korppifestin ikäraja on 18 vuotta. Viime vuonna Korppifest houkutteli elävän musiikin äärelle noin 700 ihmistä.

– Väen määrä on hirveästi säästä kiinni, mutta olisimme ihan tyytyväisiä, jos tänä vuonna kahden päivän aikana paikalla kävisi tuhat ihmistä, Tarvainen sanoo.