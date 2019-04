Laukaan Satama Festivalin ohjelma on tässä

Laukaan Satama Festival on julkaissut koko ensi kesän ohjelmansa.

Tutuista nimistä Laukaassa kuullaan elokuussa Vesteristä Yhtyeineen, Ismo Alankoa, Popedaa, Laura Voutilaista, Neljää Ruusua sekä Lauri Tähkää.

Muut esiintyjät 9.–10. elokuuta Laukaan satamapuistossa järjestettävässä tapahtumassa ovat Portion Boys, E-Type, Kauko Röyhkä Trio, Peer Günt, Ellips ja Olavi Uusivirta.

Kuudetta kertaa järjestettävä Laukaan Satama Festival on vakiinnuttamassa asemansa Keski-Suomen loppukesän tapahtumien joukossa. Festivaali on K18 ja aina päättelee Keski-Suomen monipuolista festarikesää.

Sataman tapahtumasta vastaa promoottori Jonne Lehtonen, joka on myös John Smith Rock Festivalin järjestäjä. John Smith Rock on tullut jäädäkseen, Satama Festivalin kohtalosta sen sijaan on viime vuonnakin puhuttu ja huhuttu. Ainakin tänä vuonna tapahtuma siis koetaan, ja samalla kaavalla kuin aiemminkin: tuttua vanhemmalle polvelle ja koukkua nuoremmalle – sekä mausteeksi yllättävämpää.