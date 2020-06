Laukaan satamassa on veneilijöille tarjolla entistä paremmat palvelut

Laukaan satama houkuttelee ohikulkijoita ja veneilijöitä syömään jäätelöä, ruokailemaan, kahvittelemaan, saunomaan ja varsinkin nauttimaan kauniista kesämaisemasta. Satama on ollut nykyisellä paikallaan vuodesta 1993. Viime vuosina rakennuksia ja toimintaa on laajennettu, kun Jonne Lehtonen aloitti yrittäjänä. Hänellä on satamassa menossa seitsemäs kesä.

– Uusittu satama on saanut hyvän vastaanoton laukaalaisilta. Toivon, että satama on olohuone kuntalaisille ja vierailijoille. Veneilijöitä saisi tulla enemmänkin. Veikkaan, että tänä vuonna käy enemmän, sillä koronan vuoksi kotimaan matkailu kasvaa. Satama on hyvin lähellä veneilyreittiä, joten tänne on helppo poiketa.

Lehtonen jatkaa, että Vuonteen sillan korotus edesauttaa sitä, että isommillakin veneillä pääsee helpommin Laukaan suuntaan.

Satamassa onkin panostettu veneilijöiden palveluihin. Rannassa on heille peruspalvelut: tankkaukset, septitankin tyhjennysmahdollisuus ja uusitut suihkut. Saunat ovat myös käytettävissä, ja ruokailu onnistuu aamupalasta alkaen.

– Meillä on ollut saunat aina, mutta nyt niiden y­hteyteen on rakennettu erillinen terassi. Saunoja voi varata, ja uutta on saunalauantai. Sauna on lämmin aamusta iltaan, ja sitä voi varata kymmenellä eurolla tunniksi. Saunojia voi olla yksi tai isompikin ryhmä.

Kun Jonne Lehtonen aloitti sataman yrittäjänä, hän laajensi aluksi terasseja.

– Olen keskustellut kunnan edustajien kanssa siitä, että satamassa on paljon kehittämismahdollisuuksia. Lähivuosina ei tehdä isoja investointeja, vaan lisätään esimerkiksi pelimahdollisuuksia ja lasten leikkialueita. Tässä on kuitenkin hyvä pohja kaikelle, ja joka vuosi on tehty jotakin. Olemme halunneet tänne kesämökkimäistä ja kotoista tunnelmaa.

Satama on auki elokuun loppuun, ja veneilypalveluja saa siihen asti, kun sulut toimivat.

Jonne Lehtonen sanoo, että satama on hänelle mukava kesätyö. Hänen yrityksensä pääliiketoiminta on järjestää Laukaaseen John Smith Rock Festival sekä Satama Festival. Lisänä on ollut tapahtumatuotantoa aina saunanlämmityksen MM-kisoista pienempiin bändi-iltoihin. Tänä vuonna kaikki on pitänyt perua.

– Sataman toimintaan epidemia ei ehtinyt paljon vaikuttaa, mutta festivaaleille tulee iso miinus. Töitä meillä riittää kuitenkin paljon, sillä työstämme jo vuo­sien 2021 ja 2022 festivaaleja. Olemme palkanneet jopa yhden uuden työntekijän. Kyllähän epidemia pysäytti miettimään riskitekijöitä, jollaisia ei ole osattu ajatella. Aikaisemmin ulkotapahtuman uhkana oli sade. Nykytilanne on uusi bändeille, managereille, keikkojen ostajille ja asiak­kaille.

Satamassa on pienempiä tapahtumia tarjolla tänäkin kesänä. Suunnitelmissa on esimerkiksi Venetsialaiset elokuussa.