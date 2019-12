Laulaja Johanna Kuvaja voisi tuurata Pamela Andersonia – vertaa yhdennäköisyyttä

Keskisuomalaiset haikailevat ajoittain Pamela Andersonin perään, koska häntä pidetään maakunnan naisena. Andersonillahan on kanadansuomalaiset sukujuuret ja hänen isoisänsä isä oli alkujaan Saarijärven Hyytiäisiä.

Juho Hyytiäinen muutti 19-vuotiaana Saarijärveltä Amerikkaan 1908 ja muutti myöhemmin nimensä Andersoniksi. Juho Hyytiäisen puolison isä oli puolestaan lähtöisin Lehtimäeltä.

Andersonia on yritetty saada Hyytiäisten sukujuhlaan. Jos tuo ei koskaan toteudu, voisi Keski-Suomessa hyvin viihtyvä laulaja Johanna Kuvaja “tuurata” Pamelaa.

Kuvaja käy usein Jyväskylässä kuvattavana matkalla kansainväliselle uralle. Yksi hänen hovikuvaajistaan on vaajakoskelainen Petteri Kaakinen, jonka rohkeista Shower-biisin kuvista nousi aiemmin pienoinen kohu.

Muun muassa hollantilaisen radiokanavan Winkelwagenshow´n isäntä Peter van Vlokhoven on hehkuttanut Kuvajaa viesteissään muun muassa yhtä kauniiksi ja muodokkaaksi kuin Pamela itse. Vlokhoven on soittanut Kuvajan musiikkia, muun muassa Shower-biisiä kanavallaan ja on kehunut tämän ääntä. Shower on ollut 12 viikkoa NED.fm:n listoilla.

Vlokhoven kutsuu Johanna Kuvajaa uudeksi Pamelaksi. Kuvaja itse korostaa olevansa muotojensa osalta luomu.

Johanna Kuvaja otatti Shower-biisiään varten Baywatch-tyylisiä kuvia Tampereella. Kuva: @taino19

Kuvaja on parhaillaan Lontoossa levyttämässä uutta biisiään, joka kantaa rohkeasti nimeä I Wanna Make Love To You. Levyn tuottaa kansainvälinen alan suuruus Sefi Carmel, joka on tehnyt töitä muun muassa David Bowien, Tina Turnerin ja Phil Collinsin kanssa.

Oheisista kuvista voi itse kukin päätellä Johannan ja Pamelan yhtäläisyyksiä. Ainakin paikalliset lomailijat huutelivat Tampereella Rosendahlin rannassa kannustusta “Baywatchin Pamelalle”, kun Johanna Kuvaja oli kuvattavana Shower-biisiä varten.