Laura Huttunen koki kunnon yllätyksen musikaaliharvinaisuuden pääsykokeiden jälkeen – ensi-ilta odottaa lauantaina

Jyväskylässä saa lauantaina 15.2. ensi-iltansa musikaali, joka on noin sadan henkilön ideoinnin ja aherruksen tulos. Sweet Charity -musikaali on Suomalaisen musiikkikampuksen tuotanto, jossa on mukana opiskelijoita Jyväskylän yliopistosta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Gradialta sekä ammattilaisia, jotka vastaavat taiteellisesta johdosta.

Siltasalin lavalla nähdään harvinaisuus, sillä viimeksi Sweet Charity esitettiin Turussa vuonna 1999.

Musikaalissa tanssityttönä työskentelevä nuori nainen yrittää löytää elämänsä rakkautta. Pääosassa on opiskelija Laura Huttunen.

Hän ei astu lavalle ensimmäistä kertaa, sillä hän on esiintynyt 12-vuotiaasta lähtien ja on ollut mukana jyväskyläläisen Kulissin lukuisissa näytelmissä.

Musiikki oli Huttuselle viime syksyyn asti harrastus, mutta ammatin suuntaan musiikki liikahti, kun hän aloitti Gradialla muusikon koulutuksen, pop-jazzlaulun puolella. Jo tätä ennen hän kävi laulutunneilla parin vuoden ajan.

– Olen laulanut omaksi ilokseni ja esiintynyt paljon. Teininä meillä oli bändejä, ja esiinnyimme erilaisissa tilaisuuksissa. Teatterin puolelta voisin sanoa, että olen Kulissin kasvatti, Huttunen sanoo.

Musikaalin pääsykokeisiin Huttunen meni sillä mielellä, että olisi kiva päästä mukaan musikaaliin. Hän kertoo yllättyneensä iloisesti, kun kuuli päässeensä mukaan ja saaneensa pääroolin.

– Musikaalissa pitää osata näytellä, laulaa ja tanssia. Minulle on haastavinta, että lauluja ei voi vain laulaa läpi kauniisti. Koko ajan pitää olla taustalla ajatus, että on roolihahmo, joka kertoo tarinaa myös laulamalla. Musikaali vaatii selkeän ajatuksen siitä, mitä biisissä sanotaan, ja olenkin treenannut tulkintaa.

Eniten hän kertoo kehittyneensä ilmaisussa.

– Jo Kulississa opin ajatuksen, että uskaltaa olla sellainen, jollainen ei oikeasti ehkä ole. Olennaista on ilmaisu ja rohkeus tulla oman mukavuusalueen ulkopuolelle.

Laura Huttunen sanoi aluksi miettineensä, miten hän oppii laulujen sanat ja vuorosanat. Musikaali on täyspitkä väliaikoineen. Musiikista vastaa liki 30-henkinen Campus Sinfonietta ja Gradia Big band.

Vuorosanat ja laulujen sanat Huttunen kertoo oppineensa yllättävänkin nopeasti.

– Isona tukena on ollut mahtava työryhmä ja hyvä yhdessä tekemisen meininki. Minua tämä rooli on auttanut kasvamaan näyttelijänä ja musikaalinäyttelijänä.

Musikaalin ohjaa Erika Hast. Koreografiasta vastaa Karoliina Lahdenperä, laulun valmennuksesta Kaija Kivioja ja musiikillisesta ohjaamisesta Antti Kettunen. Valoista ja äänistä vastaavat Arto Saarelainen ja Antti Vanhanen opiskelijoiden kanssa.

Ensi-illan 15.2. lisäksi Sweet Charity -musikaalin voi nähdä 17.2., 18.2. ja 19.2. Suomalaisen musiikkikampuksen Siltasalissa.