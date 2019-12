Leijonakuningas-näytöksessä esiintyy yli 400 voimistelijaa harrastajista Suomen huippuihin

Jyväskylän Naisvoimistelijat kokoaa aina ennen joulua seuran kilpavoimistelijat ja harrastajat yhteen ja esittää Satujoulunäytöksen. Tänä vuonna Jyväskylän monitoimitalolla nähdään Leijonakuningas.

Näytöksen taiteellinen johtaja on valmentaja ja koreografi Elli Natunen. Kaikkiaan näytöstä rakentaa 51 valmentajaa, ohjaajaa ja koreografia sekä lähes 400 esiintyjää.

– Näytöksestä on tulossa näyttävä, koska mukana on paljon voimistelijoita. Esiintyjiä on vanhempi-lapsi-jumpasta ja pienistä vauvoista iäkkäämpiin voimistelijoihin, ja mukana on myös miesten ryhmä. Lisäksi nähdään joukkuevoimistelua ja kilpa-aerobicia, ja näytöksessä esiintyy näiden lajien Suomen huippuja, Natunen kuvailee.

Hän vastaa käsikirjoituksesta. Koreografian on tehnyt jokaisen ryhmän ohjaaja.

– Olemme koostaneet työryhmän kanssa koreografiat yhteen tarinaksi. Tästä on tulossa monipuolinen näytös, ja siksi se on niin hieno. Näytöksessä on myös roolihahmoja näyttelemässä, ja heidän avullaan näytös jaksottuu tarinankerronnallisesti eteenpäin. Puvustus ja lavastus on myös teeman mukaista.

Natunen jatkaa, että on mielenkiintoista ja palkitsevaa, kun pääsee liikuttamaan isoa joukkoa. Samalla näkee seuran voimistelun koko kirjon.

– Aina tulee ennen näytöstä havahtuminen siitä, kuinka paljon meidänkin seura liikuttaa ja kuinka monelle voimistelu on tärkeä harrastus. Voimistelu on Jyväskylässä yksi suosituimmista liikuntaharrastuksista, ja voimistelulajit kasvattavat koko ajan suosiotaan niin Jyväskylässä kuin koko Suomessa.

Leijonakuninkaassa nähdään seuran huippuja, kun edustusjoukkue Sirius ja junioriedustusjoukkue Lumo esittävät kilpailuohjelmansa.

– Näytöksessä on mukana myös esimerkiksi harrasteryhmiä, joille esitys on ainoa paikka, jossa he pääsevät esiintymään. Heille se on kauden kohokohta. Näytöksessä näkee ilon, kun nuoret voimistelijat pääsevät esiintymään. Edustusjoukkueillakin on pois kilpailun jännitys, ja he pääsevät vain nauttimaan ja iloitsemaan esiintymisestä.

Leijonakuningas esitetään Monitoimitalolla torstaina 12.12.

Vielä lisäksi

Miten asut?

Kerrostalossa keskustassa poikaystäväni kanssa. On mukava, kun palvelut ovat lähellä ja kiva, että kaupungin keskusta on elävöitynyt.

Millainen on hyvä joulusi?

Rauhallinen, paljon

hyvää ruokaa ja omat läheiset ja rakkaat ympärillä. Jos olisi sellainen sää, että pääsee hiihtämään, se olisi plussaa. Menemme isovanhempien luokse Salon seudulle, joten siellä tuskin on lunta.

Millainen voimistelija olet?

Olen eläytyväinen, intohimoinen ja kilpailuhenkinen. Valmentajana minulla ei ole kilpailuhenkisyys vallitsevana. Valmentaessa on tärkeintä nähdä kehitystä ja liikunnan tuomaa iloa.

Mikä on vaikein liike, jonka osaat tehdä voimistelijana?

Taidot ovat vähän rapistuneet, mutta pystyn yhä tekemään erilaisia hyppyjä ja akrobatialiikkeitä. Esimerkiksi piruetteja ja kaariharpan.