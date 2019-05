Londonin 10-vuotisjuhliin saapuva Jimmy Cola on rehellinen duunaribändi – 150 keikkaa vuodessa käy jo työstä

Kun monet suomalaiset artistit tekevät vuodessa viitisenkymmentä keikkaa, bilebändi Jimmy Cola esiintyy 120–150 kertaa.

Bändin solistilla Jussi Mikkolalla on olennainen osuus bändin nimen muodostumiseen.

– Nimi sai alkunsa, kun vaihto-oppilastuttu näki nimikirjaimet, J. Mikkola, ja yritti tavata sitä. Se kuulosti ihan Jimmy Colalta, ja sen jälkeen bändistä tuli Jimmy Cola, Mikkola kertoo.

– Bändi syntyi samalla tavalla kuin monet muutkin coverbändit, eli ensin mennään soittelemaan esimerkiksi ystävien häihin. Vuonna 2008 soittaminen alkoi ammattimaistumaan, ja perustin yrityksen, joka alkoi hoitaa keikkojen myyntiä.

Helsingissä on Jimmy Colan musiikillinen korkeakoulu eli Rymy-Eetu, jossa yhtye on esiintynyt yli 200 kertaa.

– Siellä meillä on neljä settiä illassa. Rymy-Eetu on harvoja tällaisia ravintoloita, joissa bändi esiintyy perinteisen tanssiravintolan tapaan.

– Olemme tehneet vuodesta 2010 lähtien yli sata keikkaa vuodessa. Se on duunarimäärä ja olemme duunaribändi. Meidän hintatasomme on sellainen, että jos tällä haluaa elättää itsensä, niin keikkamäärät ovat isoja. Näillä määrillä pyörittää taloutta, mutta leipä on tiukassa.

Vuonna 2013 bändi ponnahti isompaan tietoisuuteen, kun se pääsi jääkiekon MM-kisoihin Helsinkiin Leijonien viralliseksi housebändiksi.

– Meille on tullut mutkien 29 kautta hieno tilanne, että olemme luottobändi monelle artistille. Teemme eri artistien kanssa julkisia ja yksityisiä keikkoja. Michael Monroen kanssa tehdään firmakeikkoja, samoin Pete Parkkosen. Jyväskylässä olemme olleet Londonissa Tommi Läntisen, Laura Voutilaisen ja Karoliina Kallion kanssa.

Yhtye soittaa rockia ja hardrockia, joten se antaa hyvän pohjan soittaa erilaista musiikkia eri artistien kanssa. Mikkola jatkaa, että jos asiakas haluaa väliin iskelmää, sekin onnistuu.

Toukokuussa kymmenen vuotta täyttävässä Jyväskylän Londonissa Jimmy Cola on esiintynyt nelisen kertaa vuodessa. Jussi Mikkola laskee, että keikkoja on kertynyt vuosien aikana noin 50.

– Kaikki perustuu siihen, millaisia henkilöitä siellä on töissä. Jeremias Yli-Kortesniemi on luonut Londoniin sellaisen tunnelman, että on joka kerta todella mukava tulla Jyväskylään. Londonissa on hyvin yhteislauluvahvaa ryhmää, joka saa aina kimppakaraoken aikaiseksi, Mikkola sanoo.

Londonin lavalle Jimmy Cola nousee perjantaina 24.5., jolloin solistina on Sani. Illan aikana kuullaan Aikakone-hittejä ja Sanin soolomateriaalia.

Lauantaina 25.5. on lavalla Veeti Kallio, joka tarjoaa charmikasta tulkintaa biiseistään pitkältäkin ajalta.

– Veeti on aina ollut hyvin rock eli ohjelmistossa on rock- ja soulklassikoita. Lisänä on hyvinkin yllättäviä uusia sovituksia esimerkiksi Tapio Rautavaaran lauluista. Voisin mainita vaikkapa Juokse sinä humma -kappaleen, Mikkola sanoo.

Jussi Mikkolan lisäksi Jimmy Cola -bändissä soittavat Kimmo Nissinen, Mikko Määttä, Mika Latvala ja Leo Kunnas.