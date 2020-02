Moni opettaja väsyy työssään, moni jopa burnoutiin asti. Jämsäläinen koulukuraattori ja harrastajanäyttelijä Reijo Ahonen tuo väsymyksen näyttämölle pienoismonologissa Maisteri Fiasko. Harri Istvàn Mäki kirjoitti näytelmän vuonna 2016 Ahosen ideasta, ja näytelmä on nyt otettu uusintakierrokselle.

Teatteri Tenholla Jämsässä sitä esitettiin viime syksynä kahdesti, ja Jyväskylään Teatteri Miiluun Ahonen tuo näytelmän maanantaina 10.2. ja tiistaina 18.2.

Jämsässä katsomo oli molemmilla kerroilla täynnä. Useampi katsoja tuli sanomaan esityksen jälkeen Ahoselle, että näytelmää täytyy viedä katsottavaksi myös muualle.

– Näytelmä on tragikoominen. Loppuunpalaminen on aina traagista, mutta se voi saada myös koomisia piirteitä. Harri on kirjoittanut hauskasti tekstin, jossa näytelmän tahti kiihtyy pikkuhiljaa. Näytelmä toimii parhaiten pienessä katsomossa. Tenhollakin yleisö oli ihan lähellä, ja kun on paljon ihmisiä, tulee näyttämöllä kuuma.

– Kun pääsen monologissa vauhtiin, se on aikamoista menoa. Kaikki tapahtuu 40 minuutissa, ja minulla on lopussa niin hiki, että vesi tippuu nenän päästä. Se kai kertoo siitä, miten päähenkilön tilanne etenee, Ahonen kertoo nauraen.

Näytelmän maisteri on yläkoulun biologian ja maantiedon opettaja, joka on tehnyt pitkään töitä. Vuosien aikana opettajien työ on muuttunut, ja siihen on tullut uusia haasteita eteen.

Ahonen jatkaa, että uupumus koskettaa kaikkia ammattialoja, joten näytelmän voivat katsoa muutkin kuin opetusalalla olevat.

– Näytelmissä kuvataan erilaisia ihmisiä, ja tässä päähenkilö sattuu olemaan opettaja. Silti opettajille teksti on ehkä herkullisempi kuin muille.

Reijo Ahonen on Jämsän seudulla tunnettu ja arvostettu näyttelijä.

– Olen saanut harrastajana tehdä myös tosi isoja ja hyviä rooleja. En näyttele joka vuosi, ja esimerkiksi ensi kesänä pidän taukoa kesäteatterista. Kun teen, haluan, että näytelmässä on uutta haastetta.

Tärkeimmiksi rooleikseen hän sanoo Jämsän 1918 tapahtumiin liittyvän monologin Tapaus Isomäki-From 1918 sekä pääroolin näytelmässä Minä olen Adolf Eichmann.

– Ne kaksi roolia ovat olleet muita vaikuttavimpia. Niissä tunsi, että tehtiin teatteria, Ahonen toteaa.

Ensi syksynä Ahonen näyttelee J+J-teatteriin tulevassa Sirkku Peltolan näytelmässä Mummun saappaassa soi fox.