Lounaispuistossa tanssitaan joka kesäsunnuntai - kaikki ovat tervetulleita jameille

Lounaispuistossa pääsee tänä kesänä tanssimaan sunnuntaisin hyvän musiikin tahtiin. Sunnuntaijameissa tanssi on rentoa ja vapaata, eikä kukaan treenaa liian tosissaan.

Kulttuuriyhdistys TUFF! on järjestänyt sunnuntaijameja jo viiden vuoden ajan Veturitalleilla. Tänä kesänä jamit ovat siirtyneet Lounaispuiston lavalle yhteistyössä SADE ry:n (Street Art Dance Essentials ry) kanssa.

– Lounaispuisto on varsinkin breakdance-harrastajille legendaarinen paikka, täällä on järjestetty jameja jo 20 vuotta sitten. Silloin otettiin mankka mukaan ja tultiin puistoon treenaamaan. Nyt meillä on äänentoistolaitteet ja DJ soittamassa levyjä, TUFF!:in varapuheenjohtaja Arttu Rintakumpu kertoo puiston merkityksestä tanssijoille.

Jamit alkavat joka sunnuntai kahdelta ja kestävät viiteen. Jameille ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan riittää, että ilmaantuu Lounaispuistoon oikeaan aikaan. Ensimmäinen tunti on yleensä ohjattua tanssia, ja sen jälkeen on pari tuntia aikaa vapaaseen jamitteluun.

– Meillä on vähän eri ohjaajia eri kerroilla. Breakdancea on tulossa, viimeksi tanssittiin housea ja sitä edellisellä kerralla kokeiltiin whackingia, Rintakumpu luettelee.

– Whacking on 70-luvulla New Yorkissa syntynyt discotanssiin pohjautuva laji. Siinä käytetään paljon käsiä, SADE ry:n kulttuurituottaja Johanna Hurme selittää.

Vaikka tanssilajit saattavat kuulostaa vaativilta, jameille ovat tervetulleita kaikki tanssitaustasta riippumatta. Tanssiohjauksien avulla pyritäänkin saamaan mukaan myös aloittelijoita, jotka eivät välttämättä tiedä, mitä jameissa voi tehdä.

– Voi myös tulla ihan vaan jorailemaan omalla tanssityylillä ja nauttimaan musiikista, Hurme vakuuttaa.

Ohjatun session jälkeen tanssia voi treenata vapaasti ja kysellä neuvoja muilta tanssijoilta. Kaikki opettavat toisiaan.

– Usein ringitellään, eli tanssitaan ringissä ja käydään vuorotellen ringin keskellä treenaamassa jotain liikettä. Yksinkin saa treenata, ihan fiiliksestä riippuen, Hurme kuvailee jamien kulkua.

– Hauskanpito on pääasia, tänne ei tulla treenaamaan liian tosissaan. Kaikkien ei ole pakko pyöriä päänsä päällä, Rintakumpu lisää breakdance-liikkeeseen viitaten.

Jamien rento meininki ja lämminhenkinen porukka voi auttaa jännitykseen.

– Minulla on kavereita, jotka eivät ole harrastaneet tanssia kovin kauan. Meidän jameihin tullessaan he tanssivat monta tuntia ihan innoissaan. Kaikki ovat kehuneet tätä meininkiä ja sitä, kuinka mukavia ihmiset ovat toisilleen täällä, Rintakumpu kertoo.

Musiikki on jameilla suuressa roolissa. Lavalla soi muun muassa funkkia, hiphoppia, discoa ja discofunkkia. Musiikista vastaa DJ.

– Ei ole kovin paljon paikkoja, joissa pääsee juttelemaan DJ:n kanssa. Täällä DJ:ltä voi kysyä, että ”hei miten sä teet ton jutun”, tai vaikka kokeilla itse DJ-hommaa, Hurme lupaa.

Sunnuntaijamit pyörivät kesän ajan Lounaispuistossa, ja talvella toimintaa on tarkoitus jatkaa Veturitalleilla.