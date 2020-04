Lukijoiden mukaan pääsiäiskukko ja pääsiäispupu ovat kevään juhlan perinne-eläimet

Suur-Jyväskylän Lehti kysyi lukijoiltaan tämän viikon gallupissa pääsiäisperinteistä.

Pääsiäisaamuna lapsia odottaa keittiön pöydällä Pääsiäispupun tehtävä: nuoremmille aarrekartta. Vanhemmille on sanaristikko, jonka ratkaiseva rivi ohjaa pupun suklaamunien kätkölle. Nyt lapset ovat kasvaneet, niin myös isää ja äitiä taitaa odottaa sunnuntaina visainen ristikko. Joskus joku viimein kyllästyy ja tutkii ensin kukkaruukut, takkien taskut ja katsoo sohvatyynyjen alle.



Hi it ´s me again; easterrabbit

Olen siirtänyt lapsuudestani omille lapsilleni pääsiäiskukko-perinteen. Ihmettelin jo itse lapsena, että miten ihmeessä pieni kukko voisi munia isoja suklaamunia. Niin paljon en ymmärtänyt, että kanalassakin kana munii, ei kukko. Omat lapsenikin ovat siis etsineet pääsiäissunnuntaina suklaamunia. Joskus olen piilottanut ne niin hyvin, että en itsekään muista, minne ne laitoin. Sitten olen ollut mukana etsimässä ihan aidosti pääsiäismunia.



Pääsiäismunien piilottaja

Pääsiäisenä kokkaamme usein lammasta, jota muuten ei tule valmistettua juuri koskaan. Joskus ruoka on ollut ihan maistuvaa, mutta ei aina. Tänä vuonna moni ravintola tarjoaa kotiin vietäväksi lammasruokaa. Luulenpa, että hyödynnän tätä erikoista tilannetta hankkimalla sellaisen melko varmasti onnistuvan lammasaterian.



Bää Bää