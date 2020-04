Lutakon Leidissä mietitään jo koronan jälkeistä aikaa

Jyväskylässä Lutakon Leidissä katsotaan jo vahvasti koronaviruksen aiheuttaman poikkeusajan jälkeiseen aikaan, ja uudet yrittäjät suunnittelevat paljon uutta. Mari Zavari ja Bobi Hatami remontoivat parhaillaan tiloja, ja keittiössä tehdään ruokaa koteihin kuljetettavaksi.

Entisessä Lutakon Leidissä järjestettiin esimerkiksi yksityistilaisuuksia, mutta tulevaisuudessa talon ovet avataan myös puutarhaan ja palveluja lisätään.

– Lutakon Leidi on kaunis paikka, ja tässä on oma piha-alue. Haluamme elvyttää paikkaa, ja laitamme kesällä ulos terassin sekä pihamyyntiä. Täällä on edelleen mahdollisuus viettää erilaisia juhlia ja muistotilaisuuksia sekä pitää koulutustilaisuuksia. Lisäksi aloitamme lounastarjoilun heti, kun se vaan on mahdollista. Koronan vuoksi aloitimme jo nyt lounaiden kotiinkuljetuksen, Mari Zavari kertoo.

Lounasruokailun mahdollisuudesta yrittäjät innostuivat, koska Lutakossa on runsaasti työpaikkoja.

– Teemme tulevaisuudessa yhteistyötä lähellä olevan Hotelli Greenin kanssa. Koronan jälkeen asiakkaat voivat tulla sieltä syömään meille lounasta. Hotellissa ei ole mahdollisuutta saunomiseen, ja meillä on hyvät saunatilat. Tänne voi siis tulla saunomaan koko päivän ajan, Zavari toteaa.

Lounaille ja tilausravintolaan Leidissä tuodaan ruokalistalle erilaisia teemoja, esimerkiksi italialaista, ranskalaista, meksikolaista, suomalaista ja aasialaista ruokaa. Lounaan jälkeen kello 14.00 ravintola muuttuu tilausravintolaksi. Lutakon Leidissä on mahdollisuus myös juoda teetä ja kahvia sekä syödä leivonnaisia.

– Toimintamme ei ole yhden konseptin varassa, vaan meillä on monia eri vaihtoehtoja, miten voimme palvella asiakkaita. Meiltä on myös mahdollisuus ostaa konditoriatuotteita kotiin tai työpaikalle, Mari Zavari toteaa.