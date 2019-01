Lutakonaukiolla ensi elokuussa kaksipäiväinen K-18-rockfestivaali: pääesiintyjänä ensimmäistä kertaa Jyväskylään tuleva saksalainen heavyveteraani

Jyväskylän Lutakonaukiolla järjestetään 9.–10. elokuuta Rock In The City -festivaali, jonka pääesiintyjänä nähdään saksalainen heavyveteraanibändi Accept. Tapahtuman muut esiintyjät ovat Marko Hietala, Melrose, Kotiteollisuus, Stratovarius, Battle Beast, Sonata Arctica, Tuomari Nurmio & Spuget, Pelle Miljoona United ja Klamydia.

Accept esiintyy Facebook-päivityksensä mukaan Jyväskylässä lauantaina 10. elokuuta. Rock In The Cityn ikäraja on 18 vuotta.

Musiikki soi Suomessa ensi kesänä Rock In The City -otsakkeen alla kesä–elokuussa myös Kuopiossa, Oulussa, Porissa, Lahdessa, Kouvolassa, Rovaniemellä, Lappeenrannassa ja Joensuussa. Ohjelmisto on kotimaisten artistien osalta pääpiirteissään sama kaikilla paikkakunnilla. Accept esiintyy tämänhetkisten tietojen mukaan vain Jyväskylässä. Toinen kansainvälinen Rock In The City -vieras on Oulussa lavalle nouseva ruotsalainen Mustasch.

Keväällä suomenkielisen sooloalbumin julkaiseva Nightwish-basistilaulaja Marko Hietala soittaa kaikilla Rock In The City -festivaaleilla.

Nightwishin Marco Hietala esiintyy kaikissa Rock In The City -tapahtumissa. Kuva: Agata Anttonen

Saksan suurimpiin metallibändeihin lukeutuva Accept tunnetaan erityisesti 1980-luvun hittialbumeistaan Balls To The Wall ja Metal Heart. Pelkästään nostalgiaan kitaristi Wolf Hoffmanin luotsaama veteraanibändi ei nojaudu. Yhdysvaltalaisen laulaja Mark Tornillon kanssa tällä vuosikymmenellä tehdyt albumit ovat olleet nekin myynti- ja arvostelumenestyksiä. Tuorein julkaisu on viime vuonna tullut konserttitallenne Symphonic Terror – Live at Wacken 2017.

Yhtye saapuu Jyväskylään ensimmäistä kertaa. Acceptin alkuperäinen solisti, bändistä viime vuosikymmenen puolessavälissä lähtenyt Udo Dirkschneider on sen sijaan soittanut Tanssisali Lutakossa kahdesti, vuosina 2015 ja 2016.