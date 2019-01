Lutakossa tehtiin viime vuonna yleisöennätys – keväälläkin jo kahdeksan keikkaa myyty loppuun

Levymyynti on romahtanut tällä vuosituhannella, mutta vastaavasti elävän musiikin suosio on noussut. Tämä näkyy esimerkiksi Tanssisali Lutakossa, jossa tehtiin viime vuonna uusi yleisöennätys, ohjelmistovastaava ja promoottori Raine Pulkkinen kertoo. Tarkat luvut eivät ole vielä selvillä, mutta entinen ennätys eli reilut 40 000 kävijää menee rikki.

Loppuunmyytyjä keikkoja oli Lutakossa viime vuonna 21, mikä sivusi aiempaa ennätystä. Alkaneen vuoden keikat ovat myös myyneet Pulkkisen mukaan ennakkoon poikkeuksellisen hyvin, sillä jo nyt kevätkaudelle on myyty loppuun kahdeksan keikkaa.

– Keväälle on onnistuttu saamaan erityisen kiinnostavia artisteja, ja yleensäkin livekeikkojen yleisömäärät ovat nousussa, Pulkkinen sanoo.

Ville Valo & Agents ja Kingston Wall by JJylli & Kuoppis & VHB ovat molemmat myyneet loppuun kaksi keikkaa. Yksi kevätkauden tapauksista on myös kelttipunkbändi Flogging Mollyn ensimmäinen keikka Jyväskylässä, joka myytiin loppuun muutamassa minuutissa. Pulkkinen kertoo, että yhdysvaltalais-irlantilaisen yhtyeen saaminen Lutakkoon oli pitkällisen työn tulos, ja yhteistyökumppanina oli suuri kotimainen livealan toimija Fullsteam Agency.

– Puhetta keikasta oli jo vuosi sitten, ja tarjous lähti viime kesänä. Välillä siitä ei kuulunut mitään moneen kuukauteen, ja ajattelimme, että homma meni ohi, mutta sitten viime syksynä tulikin yhtäkkiä vahvistus.

Pulkkinen kertoo, että ”isot kalat verkossa” poikivat helposti lisää, jos artistit laittavat positiivista sanaa kiertämään.

– Välillä isot bändit halua­vat tulla uudestaankin. Esimerkiksi In Flames on käynyt meillä kahdesti, kun he diggasivat ekasta kerrasta.

Jelmun keikat suosittuja myös Mustassa Kynnyksessä

Lutakon keikat järjestää Jyväskylän elävän musiikin yhdistys eli Jelmu, joka vastaa myös Mustassa Kynnyksessä pyörivästä Live Is Life -klubista. Sen keikoista myytiin loppuun viime vuonna viisi eli kolmannes.

– Mustan Kynnyksen nykyinen keikkakonsepti on ollut tosi menestys, Pulkkinen sanoo.

Jelmu järjesti kahtena edellisenä vuonna keikkoja myös Ilokivessä, mutta nyt toiminta on keskitetty kahteen paikkaan, mikä on Pulkkisen mukaan Jelmulle sopiva määrä.

Pulkkinen sanoo, että soittajan leipä tulee nykyään enemmän keikoista kuin levymyynnistä, mutta levyilläkin on yhä merkitystä.

– Sen huomaa täällä vahvasti, että keikka myy paremmin, jos bändiltä on tullut uusi albumi kuin jos he tulevat vuosi tai kaksi edellisen albumin jälkeen.

Pulkkinen pohtii, että osasyynä voi olla myös uuden albumin bändille tuoma medianäkyvyys. Muutenkin hän korostaa median merkitystä.

– Ennen uuttavuotta tv:ssä tuli ensi-iltaan J. Karjalaisesta kertova dokkari, ja siitä tuli iso piikki meidän kevään J. Karjalaisen keikan lipunmyyntiin.

Huhtikuun lopussa järjestettävä keikka on nyt loppuunmyyty. J. Karjalainen houkutteli Lutakon täyteen myös syksyllä.

Voittoa tavoittelematon yhdistys

Lutakossa järjestetään vuosittain noin 120–150 keikkaa, ja saliin mahtuu 530 katsojaa. Keikkamäärää ei voi Pulkkisen mukaan juuri kasvattaa, koska Jelmun toiminta pyörii pitkälti vapaaehtoisvoimin. Kesällä Tanssisali on tauolla, eikä talvella väkeä riitä joka viikon joka päivälle.

Jelmu on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten keikoista mahdollisesti ylijäävät rahat käytetään toiminnan kehittämiseen ja suojellun Tanssisali Lutakon ylläpitoon. Jelmulla on rakennuksessa myös 19 treenikämppää, joissa harjoittelee Pulkkisen arvion mukaan noin 60 eri kokoonpanoa.

– Kun keikoilla käy paljon ihmisiä, se mahdollistaa enemmän riskien ottamista – buukkaamaan Flogging Molly -kokoluokan juttuja ja toisaalta pienempiä keikkoja, joissa ei ole välttämättä taloudellisesti järkeä.