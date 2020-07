Mäkitornissa kuuluu usein ensin ”hui kauheeta” ja seuraavaksi ”vau”

Matti Nykäsen mäen näkötorni on ollut auki Laajavuoressa vierailijoille muutaman tunnin päivässä kesäkuun alusta lähtien, samoin mäen juurella oleva mäkikahvio. Kunnon liikuntapiikin saa, kun kävelee mäen päälle ja kiipeää torniin 258 porrasta.

Mäkitorni ja kahvio ovat auki neljättä kesää. Jyväskylän Hiihtoseuran puheenjohtaja Pasi Sajasalo kertoo, että mäkitorni oli suljettu yleisöltä 25 vuotta ja monta kertaa seurassa puhuttiin, että torni pitäisi avata vierailijoille.

– Lopullinen sysäys tuli vuonna 2016, kun joku bongasi, että Osuuspankki jakaa kesätyörahaa nuorille. Ajattelimme, että siinä on tilaisuutemme kokeilla, miten kahvila ja mäkitornin auki pitäminen menestyvät. Ensimmäisenä kesänä kokemus oli niin myönteinen, että sen jälkeen on kahviota pidetty joka kesä. Olemme kuulleet kävijöiltä, että eihän näin hienoja maisemia ole missään nähtävissä Jyväskylässä, kesäkuussakin näkötornilla päivystänyt Pasi Sajasalo kertoo.

Hän sanoo, että nykyään torni ja mäkikahvila ovat löytäneet paikkansa kaupungin kesätarjonnassa. Heinäkuussa torni on auki joka päivä kello 12–16 ja elokuun ensimmäisen viikon samoin kellonajoin.

Kun asiakkaat ovat menneet tornin huipulle hissillä tai kiivenneet portaat, Sajasalon mukaan hyvin usein kuulee samat kommentit.

– Tyypillinen kommentti on, että hui kauheeta ja toisena vau. On hauska kontrasti, että niin lähellä keskustaa näkyy paljon koskematonta metsää.

Toinen tavallinen kysymys on, hypätäänkö mäestä vielä. Pasi Sajasalo kertoo, että monen mielessä on 90-luvun alkupuolen keskustelut siitä, että torni on vaarallinen ja mäki pitäisi purkaa.

– Mäki on nyt ajanmukainen ja erittäin hyvässä käyttökunnossa. Se remontoitiin vuonna 2015 kunnolla ja vauhtimäki rakennettiin periaatteessa uudelleen. Onhan siinä nytkin korjaustarpeita, sillä esimerkiksi alastulon muovit pitäisi uusia. Mäessä kilpaillaan ja harjoitellaan ympärivuotisesti.

Matti Nykäsen kuolema ei ole näkynyt yleisömäärissä, mutta Matti tulee Pasi Sajasalon mukaan asiakkaiden kanssa hyvin usein puheeksi.

– Matti on yleinen keskustelunaihe. Aika monen vieraan suusta on noussut esille, että miksei mäkitorni voisi olla upea muistomerkki Nykäselle. Täytyy sanoa, että olisihan se. Torniin saatiin viime talvena hieno valaistus, ja torniin voitaisiin lisätä Mattiin liittyvää historiatietoa. Torni olisi silloin aktiivisessa käytössä oleva muistomerkki.

Mäkitorniin kiipeävä voi miettiä uskaltaisiko hypätä mäestä. Kuva: Pasi Sajasalo

Mäkitorniin pääsystä peritään pieni maksu. Käytännössä kaikki, mitä jää yli nuorten palkkauksesta, menee mäkiurheilun tukemiseen.

– Olemme saaneet tehtyä paljon hyvää saaduilla varoilla. Harjoitusleirejä tuetaan isosti, ja junnuille on hankittu välineitä. Puheenjohtajana minun tehtäväni on järjestää mahdollisuuksia harrastaa Jyväskylässä mäkihyppyä. Olin kesäkuussa arkisin aukiolopäivinä mäkioppaana, ja tämä on paras vapaaehtoiskesäduuni, mitä voi olla. Täällä tapaa mukavia ihmisiä, ja olen nauttinut siitä.

Vinkkinä Pasi Sajasalo sanoo, että mäen huipulla ei ole itikoita tai paarmoja, sillä siellä käy aina sen verran tuulen vire. Se voi helpottaa myös helteestä kärsivän oloa.