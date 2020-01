Maailmanmestaritaikuri juhlakiertueella Keski-Suomessa, pian sen jälkeen keikka Yhdysvalloissa

Televisiostakin tuttu taikuri Simo Aalto täyttää tänä vuonna 60 vuotta ja on siksi juhlakiertueella.

Keski-Suomessa Aalto esiintyy vaimonsa Kirsti Aallon kanssa maaliskuussa. Tuolloin taikuriparia näkee perjantaina 13.3. Äänekoskella Suolahti-salissa, sunnuntaina 15.3. Muuramessa kulttuurikeskuksessa sekä lauantaina 21.3. ja sunnuntaina 22.3. Jyväskylässä Paviljongissa.

Ja jos nimi Simo Aalto ei sano mitään, seuraava lause sanoo: Jokeri Pokeri Box!

Simo Aalto on tehnyt tv-ohjelmia 1980-luvun puolesta välistä. Simon taikateltta -sarjaa esitettiin YLE TV1:llä 2000-luvun alkuun asti noin 300 jaksoa. Tällä hetkellä Jokeri Pokeri Box -nimellä kulkevaa uutta tv-sarjaa on tehty Pikku Kakkoseen kolmisenkymmentä osaa, jotka ovat katsottavissa YLE Areenassa.

Simo Aallon synttärivuoteen mahtuu myös esiintyminen Yhdysvalloissa, FFFF close up -kongressissa huhtikuun lopussa. Tapahtumaan on kutsuttu maailman parhaat close up -taikurit, joihin Simo Aalto kolmella MM-mitalillaan lukeutuu.

Aalto voitti taikuuden maailmanmestaruuskisoissa close up -sarjassa pronssia 1991 Lausannessa, Sveitsissä, hopeaa 1997 Dresdenissä, Saksassa sekä kultaa 2000 Lissabonissa, Portugalissa. Aallon muita saavutuksia ovat Lastenkulttuurin Valtionpalkinto (1989), Vuoden Taikuri -titteli (1998) sekä Vuoden Viihdetaiteilija -titteli (2003).

Simo Aallon ura on kestänyt jo 42 vuotta ja siihen on mahtunut ylä- ja alamäkiä. Hän jätti lastentarhanopettajan työnsä 1989, jolloin hän siirtyi päätoimiseksi taikuriksi. Nyt Aalto kertoo, että ikääntyminen tuntuu oikein hyvältä.

– Vasta nyt tuntuu, että murrosikä alkaa hellittää. Taikuri vain paranee vanhetessaan, kun kokemusta ja näkemystä on kertynyt muutama vuosikymmen.

Simo Aalto julkaisee Youtube-kanavallaan helposti opittavia taikatemppuja. Katso: https://www.youtube.com/channel/UChU6d2Om3RZH7S2AvocjXAg/feed.