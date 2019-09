Maidenfest tarjoaa täyslaidallisen Iron Maidenia – Tanssisali Lutakossa kuullaan liki kolmetuntinen kattaus klassista brittiheavya

Powerslavesta se kaikki alkoi. Rautalampilainen Jaakko Hänninen oli yksi lukemattomista nuorista metallifaneista, jotka intoilivat vuonna 1984 brittiläisen Iron Maidenin uuden, viidennen albumin äärellä.

Syyskuussa 1984 julkaistu Powerslave nosti lopullisesti laulaja Bruce Dickinsonin ja basisti Steve Harrisin luotsaaman bändin heavy metalin aatelistoon. Sen avainkappaleet Aces High, Two Minutes To Midnight ja Rime Of The Ancient Mariner muodostavat edelleen Iron Maidenin keikkarepertoaarin betonijalat.

– Powerslavesta tuli sellainen kipinä, että samana vuonna, 11-vuotiaana, piti hankkia sähkökitara ja alkaa harjoitella vakavammin sen soittamista. Se on siis syy musiikkiharrastukseni käynnistymiseen. Sama koskee valtaosaa yhtyeemme muitakin jäseniä, Hänninen kertoo.

Kyseinen yhtye on tamperelainen Iron Maiden -tribuuttibändi The Coverslaves, joka on levittänyt brittiheavyn ilosanomaa jo yli kymmenen vuotta. Yhtyeen vuodesta 2011 pyörittämä Maidenfest-kiertue saapuu perjantaina 13. syyskuuta Tanssisali Lutakkoon jo toistamiseen. Bändin muodostavat Hännisen lisäksi laulaja Pekka Snellman, kitaristi Tom Gardiner, basisti Harri Hautsalo ja rumpali Tapio Korkeila.

– Iron Maidenin vaikutus kuuluu soitossamme yhä, se on iso osa meidän luontaista tyyliämme. Vaikka välillä coveroimme muutakin ja teemme omaa musaa, niin kyllä se Iron Maiden aina sieltä kuuluu. Tuplakitaraharmoniat, laukkakompit, korkealta menevät laulut sekä mystiset sanoitukset iskivät silloin pienenä poikana. Ja kyllä ne toimivat edelleen. Iron Maiden erottui 1980-luvulla muista bändeistä soundiltaan ja tyyliltään, Hänninen sanoo.

Tämän vuoden Maidenfestin teemana on Iron Maidenin vuonna 1985 julkaistu ensimmäinen ja kiistatta klassisin livealbumi Live After Death. Hänninen lupaa, että sen kaikki raidat tullaan kuulemaan liki kolmetuntisen show'n aikana.

– Setissä on toki muutakin, eli yllätysnumeroitakin on luvassa. Live After Deathin kappaleita emme soita levyn mukaisessa järjestyksessä, koska biisit on jaettu laulajien kesken siten, että homma menisi silloin vähän hankalaksi. Laulaja vaihtuu yleensä muutaman numeron välein. Setti on ollut helpompi suunnitella toimivammaksi näin.

The Coverslavesissa bassoa soittaa Harri Hautsalo (vas). Keskellä Jaakko Hänninen, oikealla jyväskyläläistaustainen Lassi Vääränen. Kuva: Susanna Raitamaa

Maidenfestin vierailevina solisteina Tanssisali Lutakossa toimivat Kilpi-yhtyeestä tuttu Taage Laiho, Dreamtalen ja KYPCK:n Erkki Seppänen, jyväskyläläisen Lost Societyn Samy Elbanna, Arionin ja Cønstantinen jyväskyläläistaustainen laulaja Lassi Vääränen sekä useissa jyväskyläläisissä tribuuttibändeissä vaikuttava Timo Heinonen.

Edelliset Maidenfest-konsertit soitettiin viime viikonloppuna Tallinnan Rockclub Tapperissa ja Tampereen Pakkahuoneella.

– Väkeä on ollut keikoilla hyvin, vaikka emme ihan vielä loppuunmyydyille saleille ole soittaneetkaan. Ihmiset tuntuvat tulevan Maidenfestiin uudestaan ja pidemmänkin matkan päästä. Osa saapuu varmasti sellaisten esittämiemme kappaleiden takia, joita Iron Maiden ei itse ole soittanut keikoillaan koskaan.

Edellisen kerran Jaakko Hänninen on itse nähnyt Iron Maidenin Tallinnan Saku Suurhallissa toukokuussa 2018.

– Bändi oli erinomaisessa vedossa, soitto ja laulu irtosivat todella hyvin. Selvästi paremmin kulki kuin mihin viime vuosina on totuttu.

Omaksi suosikkialbumikseen Iron Maidenin laajasta tuotannosta Hänninen nostaa Powerslaven seuraajan, vuonna 1986 ilmestyneen Somewhere In Timen.

– Se on levyistään jotenkin ehjin kokonaisuus. Tykkään myös Dickinsonin laulutyylistä, vaikka hänellä ilmeisesti olikin tuohon aikaan ongelmia äänensä kanssa pitkän kiertueen jälkeen. Albumin scifiteema kiehtoo. Tuotannoltaan Somewhere In Time on mielestäni täydellinen, lisäksi sillä on viimeisen päälle hyvin sävellettyt kitarasoolot. Etenkin kitaristi Adrian Smithin soittotyyli oli itselle se tärkein juttu ja esikuva, Hänninen kehuu.

Maidenfest Tanssisali Lutakossa 13. syyskuuta klo 21.