Maijan ja Jannen tarina kertoo rakkauden ihmeellisestä voimasta

Jyväskylän teatteriyhdistys Kulissilla on ollut muita harrastajateattereita vaikeampi kevät. Koronan tuoman harjoittelutauon lisäksi teatteri joutui luopumaan Survo-Korpelan latoteatterista rakennuksen huonon kunnon vuoksi. Uusi paikka löytyi Laajavuoresta, jossa oli teatteri isoine katsomoineen kuin odottamassa uusia teatterin tekijöitä.

Musiikkinäytelmä Myrskyluodon Maija oli kuitenkin ensi-illassa viime perjantaina 24.7., kuten alun perin suunniteltiin.

Ohjaaja Matti Tolvanen katsoi tv-sarjan opiskeluaikana vuonna 2012, ja tarina jäi kiehtomaan häntä oudolla tavalla.

– Sieltä asti se on kutkutellut taustalla, että tekisi mieli lähteä ottamaan painia tämän teoksen kanssa. En pystynyt oikein edes selittämään itselleni mikä siinä kiehtoo. Myrskyluodon Maija tavoittaa jotain hyvin syvää, olennaista sekä universaalia rakkaudesta ja menettämisestä. Olen huomannut musikaalia tehdessä, että tässä on jotain todella kovaa ydintä sisällä siltä alueelta. En lainkaan ihmettele, että teos on saavuttanut klassikon aseman, Tolvanen pohtii.

Maijoja on näyttämöllä kaksi: nuorta Maijaa esittää Satu Nyqvist ja vanhaa Marja Pylkäs. Jannena on Aimo Walamies. Vanha ja nuori Maija kertovat esityksessä rinnakkain elämäntarinaansa.

Muutto Laajavuoreen laittoi Matti Tolvasenkin ajattelun uusiksi.

– Hetken aikaa oli epätietoisuutta siitä, mikä tulee olemaan se tila, jossa esitetään. Harjoittelimme jonkin aikaa tilattomana ja ei ollut käsitystä minne päästään. En ole koskaan ollut mukana produktiossa, joka olisi ollut näin vastatuulessa ulkoapäin tulevien vastoinkäymisten suhteen. Työryhmä on ollut huikea koko ajan. Ihmisten sitoutumisen taso on ollut jotain käsittämätöntä. Kaikilla on ollut tahtotila saada teos valmiiksi, Tolvanen kiittää.

Yksi hyvä asia Laajavuoressa on Tolvasen mukaan se, että yleisöllä on tilaa istua etäällä toisistaan.

Musiikkinäytelmässä soi Matti Puurtisen musiikki, jota ovat sovittaneet uusiksi paikalliset muusikot Rami-Jussi Ruodemäki ja Juho Kosonen. Anne Joutsimäki on tehnyt koreografian.

Lavalla on 21 näyttelijää ja bändissä viisi muusikkoa.

Seuraavat esitykset ovat perjantaina 31.7., sunnuntaina 2.8. ja tiistaina 4.8. Viimeinen esitys on 28.8.

Vielä lisäksi?

Mikä on suhteesi mereen?

Asun Helsingissä, ja sen myötä tulee meri lähelle. Pysähdyn merenrantaan aika usein. Pidän siitä, että on vettä lähellä, on se meri, joki tai järvi.

Kuinka paljon kaipasit teatteria koronakevään aikana?

Olisi ollut kiva päästä katsomaan muiden esityksiä ja epätietoisuus keväällä oli pahinta. Yhdessä vaiheessa olin jo melko varma, että sovitut työt peruuntuvat, mutta itselläni kävi hyvä säkä, ettei mitään peruuntunutkaan. Maijan harjoitukset pääsin aloittamaan vain kaksi viikkoa ajateltua myöhemmin.

Oletko pelannut koskaan koronaa?

Olen pelannut lapsena koronaa kavereiden luona. Kotona tuli pelattua keväällä Pandemic-lautapeliä.

Mitä haluat tehdä elokuussa?

Ohjaan Huoneteatterille näytelmää ja teen siinä rinnalla dramatisointia toiseen teatteriin.