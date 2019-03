Mallikaunotar Asal Bargh poseeraa vähissä vaatteissa usein mutta vain yhdelle lehdelle alasti

Jos ensi kesänä kohtaat tämä naisen Jyväskylässä, hän erottuu joukosta. Asal Bargh on malli, jonka rohkeat kuvat kohahduttavat aika ajoin somessa ja lehtien sivuilla.

– Olen käynyt Neste Rallissa Jyväskylässä ja on mahdollista, että tulen taas ensi kesänä, Bargh sanoo ja nostattaa kierroksia.

Kohahdutat joka kerta kun julkaiset paljastavia kuvia itsestäsi. Onko tämä päätyösi?

– Ei ole päätyöni. Olen ammatiltani meikkaaja-maskeeraaja. Sen jälkeen, kun voitin Miss Supranational Finlandia -kisan vuonna 2013, jatkoin taas mallin töitä.

Asal Bargh tietää keräävänsä katseita, missä ikinä liikkuukin. Kuva: Kari Pekonen

Instagramissa, jossa nainen on aktiivinen, seuraajia on yli 42 000, Facebookissakin noin 3 000.

– En nykyään hyväksy Facebookissa kaikkia kaverikseni, koska minulla on myös fani-sivu Facebookissa.

Olet usein ulkomailla? Ovatko parhaat kuvauspaikat aina ulkomailla?

– Tykkään molemmista. Ulkomailla on erilaiset maisemat kuin Suomessa, mutta Suomikin on eksoottinen ulkomailla.

Missä menee paljastelun raja kuvissasi? Oletko ollut joskus ihan alasti?

– Olin Amerikan Playboy-lehden kuvauksissa alasti, mutta se onkin ainut lehti, jossa voisin ajatella esiintyväni täysin alasti. Muutoin en tee alastonkuvia.

Onko sinua houkuteltu tekemään pornoa?

– Joskus on tullut joitain ehdotuksia. Se on mielestäni loukkaavaa, koska glamour-malli, joka esiintyy alusvaate- tai bikinikuvissa on täysin eri asia kuin pornoilu.

Lopuksi ainakin miehiä kiinnostava kysymys parisuhteestasi ja miesihanteestasi?

– Olen sinkku. Miesihanteeni on tumma ja pitkä. Sellainen mies, joka hyväksyy minut sellaisena kuin olen ja välittää minusta. Tykkään myös, jos miehellä on terveet elämäntavat, koska itsellänikin on, Asal Bargh sanoo.