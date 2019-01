Mallikaunotar Lola Pähkinämäki saa naisilta rohkeita viestejä

Keskisuomalaiset juuret omaava fitness-kaunotar Lola Pähkinämäki paljastaa, että naiset lähestyvät häntä romanttisessa mielessä yhä useammin. Se on monelle ehkä yllättävää, sillä Lola on totuttu näkemään somessa nimenomaan miesten naisihanteena.

Malli ja bloggaaja Lola Pähkinämäki on viime aikoina avautunut näistä sosiaalisessa mediassa saamistaan yhteydenotoista.

– Miesten suoraa toimintaa ja dickpickien lähettelyä sosiaalisessa mediassa paheksutaan isoon ääneen. Kulunut vuosi näytti, etteivät naiset ole tämän suhteen yhtään sen siveämpiä. Jos asiasta avauduttaisiin enemmän, menisi vaakakupit varmasti tasan törkykuvien lähettelyssä sukupuoleen katsomatta. Oma inboxini täyttyi viime vuoden aikana niin miesten kuin naistenkin intiimeistä yhteydenotoista. Tiedän myös miespuolisten ystävieni joutuneen ei-toivottujen pimppikuvien uhriksi, Pähkinämäki kertoo.

Vaikka Lola itse esiintyy hyvinkin eroottisissa kuvissa, hänellä on oikeus olla närkästynyt saamastaan postista.

– En ole imarreltu saadessani kuvia ja videoita tuntemattoman henkilön alastomasta kehosta. Vähän tulee sellainen fiilis kuin kohtaisi itsensä paljastelijan omassa kodissaan. Asia on mennyt siihen pisteeseen, että sosiaalinen media varoittaakin jo etukäteen ei-toivotusta sisällöstä. Yllätysnakuilu täysin tuntemattomille on siis tänä päivänä enemmän sääntö kuin poikkeus.

Valtaisasta muodonmuutoksesta kaunottareksi tulleesta naisesta tilanne on hämmentävä.

– En tiedä, mikä on innostanut naisia ottamaan minuun yhteyttä tällaisissa merkeissä. Treffeillekin pyydetään yhä useammin. Vielä kolme vuotta sitten naisten yhteydenotot olivat harvinaisia, viime vuoden aikana ne yleistyivät huomattavasti. Toisinaan naisten lähettämä materiaali on huomattavasti rohkeampaa kuin miesten. Yhteistä naisten ja miesten toiminnassa on, että suurin osa ei välitä, jääkö materiaali toisen haltuun vai ei. Usein videoilla näkyy sentään myös lähettäjän kasvot. Joukossa on myös julkisuudesta tunnettuja henkilöitä. Luottamuksen minuun täytyykin olla kova, kun näinkin henkilökohtaista materiaalia toisen haltuun antaa, Lola Pähkinämäki sanoo.

Muuramessa kesiään viettävän kaunottaren viesti tällaisille ihmisille on selkeä.

– Toisinaan tuntuu, että ihmiset käsittävät kaiken sosiaalisessa mediassa seuranhakupalveluna. Muistuttaisin, että toistaiseksi sellaisille löytyy kyllä omat sovelluksensa.

Lola Pähkinämäki asuu nykyisin Turussa.