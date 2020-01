Maria Lund esiintyy ystävyyden puolesta, yksinäisyyttä vastaan

Laulaja-näyttelijä Maria Lund konsertoi ystävänpäivänä, perjantaina 14. helmikuuta Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ystävätoiminnan hyväksi Taulumäen kirkossa kello 19. Lundia säestää pianisti Miikka Laihonen. Konsertin teemoina ovat ystävyys, rakkaus ja elämänilo.

Tilaisuus on maksullinen. Konsertin tuotto menee Jyväskylän osaston ystävätoimintaan. Jyväskylän osastolla on noin 250 koulutettua ystävätoiminnan vapaaehtoista, jotka toimivat henkilökohtaisina ystävinä tai antavat kertaluonteista apua saattaen esimerkiksi lääkärissä käynnille. Palvelu on avun tarvitsijoille maksutonta.

– Punaisen Ristin kautta ystävää voi pyytää kaikenikäiset ihmiset, jotka ovat ystävää vailla ja joka kokevat itsensä yksinäiseksi, toiminnanohjaaja, ystävävälittäjä Päivi Polvi Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastosta sanoo.

– Ystävätoimintaan pääsee mukaan olemalla yhteydessä Punaisen Ristin ystävävälitykseen ja osallistumalla ystävätoiminnan peruskurssille, joita järjestetään Jyväskylässä kuusi kertaa vuodessa. Koulutus on osallistujille maksuton, jatkoi Päivi Polvi lopuksi.

Punainen Risti järjesti ensimmäisen ystävätoiminnan kurssin Suomessa 1959. Ystävätoiminta käynnistyi, kun Keski-Euroopasta ja Norjan Punaisesta Rististä alkoi kantautua tietoja potilaan ystävä -toiminnasta. Toiminta oli saanut alkunsa jo toisen maailmansodan jälkeisellä miehityskaudella, jolloin amerikkalaisia sotilaita oli sijoitettuna ympäri Eurooppaa.

Sairaita sotilaita tarkkailtaessa havaittiin, että ne, joilla oli perheet mukana ja ystäviä lähellä, paranivat nopeasti, kun taas muilla ei ollut parantumisen halua. Niinpä toisten potilaiden omaiset ryhtyivät vierailemaan myös yksinäisten potilaiden luona.

Suomessa toiminta alkoi vähitellen laajentua, ensin sairaaloihin ja sittemmin myös vanhainkoteihin. Toiminta laajeni myöhemmin laitosten ulkopuolelle suoraan ihmisten koteihin.