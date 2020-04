Menekki yllätti positiivisesti – jyväskyläläiset hyödyntävät aktiivisesti ravintoloiden take away -palveluita

– Kukaan ei osannut odottaa, että tällaisena aikana voi pärjätä näinkin hyvin. Jyväskylässä on joinakin viime päivinä myyty jopa paremmin kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, Naughty Brgr:n operatiivinen päällikkö Mikko Toivonen kuvailee ravintolaruuan kotiinkuljetus- ja take away -myyntiä

Jatkuvaa myynnin juhlaa korona-aika ei tietenkään ole, mutta olosuhteisiin nähden Toivonen on tyytyväinen.

Tällä hetkellä Jyväskylän ravintolassa on lomautettu yksi työntekijä osa-aikaisesti.

Naughty Brgr on myynyt ruokaa kotiinkuljetuksella jo pitkään, ja Toivonen uskoo kotiinkuljetuspalvelun ottavan entistä merkittävämpää roolia myös jatkossa.

– Käytämme Woltia ja Foodoraa, joten meillä on kuljetuspuolen taustalla vahvat brändit. Tämä on varmasti edesauttanut sitä, että homma sujuu. Toki on mielenkiintoista nähdä, mitä siitä jatkoa ajatellen seuraa, kun niin monet ravintolat kokeilevat nyt ulosmyyntiä ja kotiinkuljetusta.

Myös Matkakeskuksessa sijaitsevan Ravintola Shalimarin take away -myynti on kasvanut.

Noutoruuan ja kotiinkuljetusten suosio ei kuitenkaan riitä paikkaamaan asiakaskatoa.

– Toki meille on tullut uusiakin asiakkaita, mutta paljon vähemmän kuin ennen poikkeusoloja. Toivottavasti selviämme tästä, Shalimarin yrittäjä Henriikka Kähäri toteaa.

Lounasajan vakioasiakkaat ovat Kähärin mukaan pitkälti säilyneet: he, jotka kävivät ennen paikan päällä syömässä, käyvät nyt hakemassa annoksen mukaansa.

Shalimarin kotiinkuljetukset hoituvat Woltin ja Foodoran kautta.

Kähäri harmittelee, ettei take away -myynti mitenkään riitä työllistämään koko henkilökuntaa.

– Osa keittiöapulaisista ja tarjoilijoista on lomautettu, Kähäri kertoo.

Ravintola Figaron yrittäjä Niko Saarukka summaa, että olosuhteet pakottavat luovuuteen.

Kaikki Figaron työntekijät ovat tällä hetkellä lomautettuja, ja ravintola pyörii neljän yrittäjän voimin.

Figaro myy verkkokaupasta tilattavaa noutoruokaa perjantaisin ja lauantaisin, ja lisäksi Figaron tapaksia on ilmestynyt muun muassa Seppälän ja Palokan K-Citymarketeihin ja K-Supermarket Länsiväylään.

– Niitä on mennyt todella hyvin. Uskoisin, että yhteistyö kauppiaiden kanssa on tullut jäädäkseen, Saarukka pohtii.

Pääsiäismenun suosio yllätti yrittäjät täysin: Figaro myi 170 take away -annosta, ja raaka-aineita hankittiin useampaan otteeseen lisää.

Saarukan mukaan aukioloaika on tiivistetty kahteen päivään, sillä arkena ei kannata käynnistää koko keittiötoimintaa parinkymmenen annoksen takia.

– Nyt volyymi on isompi. Emme muutenkaan tee kotiruokaosastoa ollenkaan, vaan keskitymme viikonlopun herkuttelumahdollisuuksiin, hän sanoo.

– Ei tämä bisnestä ole. Pidämme tällä yritystä hengissä sekä itsemme vireänä ja luovana, työntouhussa kiinni. Kyllä tästä selvitään.