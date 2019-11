Metallijätti Children Of Bodomin nykykokoonpano lopettaa – Bändi soittaa viimeiset klubikeikkansa Jyväskylässä

Jyväskylässä Tanssisali Lutakossa 13. ja 14. joulukuuta loppuunmyydyt keikat soittavan Children Of Bodomin nykykokoonpano lopettaa. Suomalaisen metallin suurnimi tiedotti asiasta perjantaina. Viimeiseksi esiintymiseksi tulee jäämään Jyväskylän konserttien jälkeisenä päivänä Helsingin jäähallissa soitettava keikka.

– Raskain sydämin ilmoitamme, että vuosi 2019 tulee jäämään viimeiseksi Children Of Bodomin nykyiselle miehistölle. Melkein 25 vuoden Bodomissa vietetyn vuoden, tuhansien keikkojen ja kymmenen albumin jälkeen Henkan, Jannen ja Jaskan on aika jäädä kyydistä ja muuttaa elämiensä suuntaa. Kaikki kolme tulevat ikävöimään faneja ja kannattajia kaikissa kaupungeissa ja maissa joissa bändi on ikinä soittanut, tiedotteessa kirjoitetaan.

Tiedotteen mukaan Children Of Bodomin primus motor, laulaja-kitaristi Alex Laiho ja yhtyeen tuorein jäsen, bändiin vuonna 2016 liittynyt kitaristi Daniel Freyberg tiedottavat suunnitelmistaan musiikin saralla myöhemmin.

Uutinen tarkoittaa myös sitä, että Children Of Bodomin Helsingin Tuska-festivaalille ensi kesäksi sovittu Hate Crew Deathroll -erikoiskonserti peruuntuu. Festivaalin mukaan Early Crow -lipun voi halutessaan palauttaa ostopaikkaan 15.11. mennessä.