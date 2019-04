"Miehiltä kehuja, naiset ovat hiljaa"

Jyväskyläläinen Anni Uisma, 18, on esimerkki nuoresta naisesta, joka julkaisee rohkeasti kuvia itsestään somessa. Hänen tapauksessaan se on varsin luontevaa, onhan hän toiminut mallina ensimmäisen kerran jo 10-vuotiaana. Mutta miksi julkistaa itsestään osin rohkeitakin kuvia? Tekeekö niillä tiliä?

– Tykkään ottaa omaan mieleen sopivia kuvia itsestäni ja sitten jakaa niitä muidenkin nähtäväksi. Julkaisen siis kuvia omaksi ilokseni, en hyödy julkaisuistani rahallisesti mitenkään enkä ole edes harkinnut kuvien myyntiä, Uisma sanoo.

Millaista palautetta saat?

– Miehiltä tulee todella paljon palautetta, ja pelkkiä positiivisia kehuja. Naisilta kehuja tulee harvoin, silloinkin niiden antaja on yleensä tuttava tai ystävä. Joskus on joku tullut kadulla puhumaan, kun on tunnistanut Instagramin kautta.

Anni Uisma tunnistetaan jo kadullakin.

Oletko koskaan harkinnut rohkeampia kuvia?

– Olen sitä miettinyt, kun ehdotuksia on kuvaajilta tullut. Mutta somessa en niitä julkaisisi.

Tuollainen kuvakavalkadi vaatii myös laaja vaatekaapin? Ilmeisesti rakastat kaunista pukeutumista...

– Kyllähän noita vaatteita löytyy. Tuskin kaikkia edes kerkiää käyttämään. Olen pienestä pitäen olla muodin perään, Uisma sanoo.

Anni Uisma opiskelee tällä hetkellä ammattikoulussa ja Wicked Garagen promoottorina.

Mikä se on?

– Se on autotiimi, joka kiertää autotapahtumissa. Olen mukana tiimissä promoottorina ja jäsenenä.