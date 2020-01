Mikko Alatalo laulattaa yleisöä sunnuntaina kahdesti Pelimannitalolla

Mikko Alatalo on mies, jonka nimen ja siniset silmälasit tuntevat lähes kaikki suomalaiset. Yli 600 kappaletta uransa aikana kirjoittanut Alatalo konsertoi kahdesti Palokan Pelimannitalolla sunnuntaina 19. tammikuuta.

Yksi Alatalon rakastetuimmista tv-esiintymisistä on ollut Tammerkosken sillalla -yhteislaulutilaisuudet vuosina 1995–2001. Vaikka ohjelman puikoissa on sittemmin nähty muita vetäjiä, henkilöityy ohjelma vahvasti Alataloon. Tammerkosken tunnelmaan päästään myös Pelimannitalolla. Konserteissa jaetaan yleisölle lauluvihkot, ja Alatalo on luvannut laulaa yleisön kanssa ainakin omia ja Juicen hittejä.

Alatalon viimeisin levy ilmestyi 2018. Jätettyään nyt politiikan, hän on sanonut keskittyvänsä taas enemmän keikkailuun.