"Miksei saa jotain homoalennusta, koska olemme muka niin erikoisia" – Jyväskylän Priden kulkue ja pääjuhla järjestetään lauantaina 24.8.

Kun Petri Janhunen kertoi vuonna 2003 läheisilleen ja ystävilleen olevansa homoseksuaali, iso taakka putosi pois hänen mielestään. Vuosien salailu ja yritykset esittää heteromiestä jäivät saman tien taakse ja alkoi uusi elämä.

– Sen jälkeen oli helpompi elää ja olla. Ei tarvinnut miettiä, tietääkö joku, koska sillä ei ollut väliä. Salailua voi verrata painavaan betonireppuun.

Hän lähti samaan aikaan mukaan Jyväskylän Setan toimintaan.

– Haluan olla siinä mukana, koska koen yhdistyksen toiminnan tärkeäksi. Toivon, että kukaan nuori ei joudu kokemaan homofobista kiusaamista ja syrjintää, mitä seksuaalivähemmistöt joutuvat yhteiskunnassamme kokemaan. Meillä ei ole nuoria yhtään liikaa, ja jokainen heistä on todella arvokas, Setan Jyväskylän yhdistyksen puheenjohtajana toimiva Janhunen kertoo.

Ennen kaapista tuloaan Janhunen yritti esittää ulospäin heteroa. Hän yritti seurustella tyttöjen kanssa, mutta se tuntui kiusalliselta. Hän pelkäsi myös ympäristön ja sukulaisten reaktiota, jos kertoo totuuden.

– Lopulta tuli olo, että miksi tappelen asian kanssa, kun oli koko ajan paha olo. Asian kertomisen jälkeen minua ei enää kiinnostanut muiden ajatukset. Asian kertominen toi elämääni tietynlaisen rauhan ja harmonian, ja itsevarmuus kasvoi. Aloin seurustelemaan puolisoni kanssa vuonna 2003, eli olemme olleet 16 vuotta yhdessä.

Jyväskylässä järjestetään Pride 15.–25.8., ja tapahtuma huipentuu kulkueeseen ja pääjuhlaan lauantaina 24.8.

Janhunen arvelee, että suurin syy Priden suosioon on ihmisten tarve kertoa, että he kokevat ihmisoikeudet tärkeiksi.

– Jokaisella pitäisi olla oikeus olla omanlaisensa niin, ettei tarvitse pelätä tulla tuomituksi. Kellään ulkopuolisella ei ole oikeutta tuomita ketään seksuaalisen tai sukupuolen moninaisuuden kautta. Kun menin heinäkuussa 2018 Helsingin Prideen, silmät kostuivat. Olin tottunut enimmillään 30 000 osallistujaan, ja siellä olikin moninkertainen määrä. Tajusin, että nyt ollaan lähellä sitä, että oikeasti ei olla yksin, Janhunen sanoo.

Vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt saavat tukea, on myös toinen ”maailma”, jossa ei sanoja säästellä.

– Paljon on edelleen valitettavasti esimerkiksi lehtien yleisönosastoissa sellaista törkyä, että ei maailma ole vielä valmis. Vähemmistöjä kohtaan hyökätään populistisilla kannanotoilla ja mielipiteillä. Minusta se on vaarallista, koska se aiheuttaa joillekin ihmisille henkistä pahoinvointia ja itsetuhoisuuskin on iso riski.

Petri Janhunen jatkaa, että populistiset hyökkäykset ovat lisääntyneet joitain ryhmiä kohtaan, kun jollekin asialle pitää löytää syy, syyllinen tai se tehdään oman edun tavoitteluna.

Kun internetissä voi nimimerkin suojissa kirjoittaa ajatuksistaan, se on tuonut isoja muutoksia siihen, mitä kirjoitetaan.

– Puhutaan sananvapaudesta. Onko sananvapautta loukata jotain ihmistä tai ihmisryhmää? Olisi esimerkiksi reilumpi tulla juttelemaan Setan toimistolle avoimien ovien illassa ja nähdä, että olemme ihan samanlaisia ihmisiä kuin muutkin. Joskus olen heittänyt vitsinä, että miksei saa jotain homoalennusta vaikkapa asuntolainoihin, koska olemme muka niin erikoisia, Janhunen toteaa nauraen.

Hän jatkaa, että ennakkoluulot ovat usein tietämättömyyttä.

– Perinteinen oletus on, että homoseksuaalit miehet ovat kiinnostuneita kaikista miehistä. Kun asetetaan kysymys hetero-oletetulle miehelle, että oletko kiinnostunut kaikista naisista, tulee hämmentynyt katse. Kun käännetään kysymykset ja ennakkoluulot toisinpäin, se herättää ajatuksia.

Pride-tapahtuma järjestettiin edellisen kerran Jyväskylässä 2011, ja nyt on vuorossa neljäs tapahtuma.

Janhunen toivoo lauantaille tapahtumaa, jossa ihmiset ovat iloisia, pukeutuvat värikkäästi, nauttivat päivästä ja tukevat ihmisoikeuksia. Eniten hän haluaa kokea rakkautta, välittämistä, toisesta huolehtimista sekä moninaisuuden ilmentymistä monin eri muodoin.

– Korostan tapahtumassa turvallista kohtaamista. Se on kaikista tärkein asia, että kenenkään ei tarvitse pelätä. Toivon päivältä, että moninaisuus otetaan vahvasti esiin, esimerkiksi aseksuaalit otetaan huomioon yhtenä joukkona. Kulkueeseen osallistuu kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo. Tapahtuman suojelija on Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, joka myös osallistuu Pride-kulkueeseen.

Pride-kulkueen järjestäytyminen alkaa 24.8. kello 11, ja liikkeelle lähdetään kello 12 Paraatiaukiolta kaupungintalon edestä. Reitti kulkee Kalevankadun kautta kävelykadulle ja Lounaispuistoon, jossa on puistojuhla kello 13–17. Pääjuhla on Freetimessa kello 22–4.30.

Jyväskylän Priden koko ohjelma on nähtävissä osoitteessa www.jklseta.fi/pride