"Missä välissä saadaan parisuhdeaikaa?”

Kun pariskunnalla on yhteinen työpaikka, vaatii se luottamusta kumppaniin sekä yhteisiä elämänarvoja. Maatalousyrittäjillä näitä asioita vaaditaan paljon, sillä työpäivät ovat usein pitkiä ja koko viikolla ei ole vapaapäiviä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Parisuhdekeskus Kataja ry aloittivat viime vuonna Yksissä-hankkeen, jonka yhtenä tehtävänä on tukea maaseudulla eläviä.

– Hankkeen virallinen nimi on Tietoja, taitoja ja kohtaamisia maaseudun asukkaiden parhaaksi. Fokus on erityisesti ihmissuhteissa, parisuhteissa ja niiden hyvinvoinnin edistämisessä. Hanke koskee myös yksin eläviä, ja meillä on myös sinkkutoimintaa. Tavoitteena on, että yksin elävien henkinen hyvinvointi lisääntyisi ja yksinäisyys vähentyisi, projektipäällikkö Riitta Ala-Luhtala sanoo.

Hanke lähti liikkeelle palaverissa maajussille morsian -tematiikasta eli yksinäisyydestä. Siitä keskustelu laajeni tilallisten ja maanviljelijöiden elämään. Liki vuosi sitten käynnistynyt hanke sai rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Hankkeen avulla tehtiin viime vuonna kartoitus asioista, jotka vaivaavat maaseudulla asuvia. Lisäksi kartoitettiin sitä, mitä he näkivät vahvuuksiksi omassa elämässään.

– Suurimmaksi kysymykseksi nousi ajatus, että parisuhteen tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen pitäisi olla ensisijainen tehtävä. Niiden pitäisi auttaa ja helpottaa työnteossa. Hyvänä asiana nähtiin, että samanlaiset elämänarvot sekä molemminpuolinen kunnioitus ja arvostus vahvistavat maatalousyrittäjien parisuhteita, Ala-Luhtala sanoo.

Hankkeessa käydään myös maatiloilla, mitä Ala-Luhtala pitää tärkeänä.

– Tilakäynnit ovat hyvin keskeisessä roolissa. Keskusteluissa tiloilla ja tutkimuksessakin tuli esiin vapaa-ajan vähyys. Tilalliset kysyivät, missä välissä edes harrastaa mitään ja saada parisuhdeaikaa. Monilla tiloilla sama työn kierto toistuu joka päivä. Uskon silti, että edes pieni yhteinen hetki löytyy, kun se tarkoituksella etsitään.

Ala-Luhtala jatkaa, että monissa keskusteluissa tuli esiin kommunikaatio-ongelmat ja puhumattomuus.

– Aika usein parisuhteessa asiat lakaistaan maton alle. Lopulta voidaan tulla tilanteeseen, että jompi kumpi räjähtää, ja silloin ollaan aika pitkällä. Kannattaisi hakea hyvissä ajoin apua, mutta sitä ei ole ollut kaikilla saatavissa maaseudulle pitkien etäisyyksien ja työn vuoksi.

Maatiloilla arkeen vaikuttavat usein myös sukupolvien väliset suhteet. Lähellä olevat isovanhemmat ovat voimavara, mutta voivat olla myös suuri eripuran aiheuttaja.

– Keskusteluissa nousee vahvasti esiin klassinen emäntä ja anoppi -asetelma. Lisäksi taloudelliset asiat rasittavat kaikkia ihmissuhteita ja erityisesti parisuhdetta. Vaikka on tullut esiin kielteisiä asioita, ihmiset ovat kokemuksemme mukaan maaseudulla tosi sitoutuneita työhönsä ja pitävät työstään, Ala-Luhtala toteaa.

Maaseudulla mahdollisessa erotilanteessa saattaa olla mukana vielä isompia asioita kuin niin sanotussa tavallisessa erossa.

– Erotilanne saattaa tarkoittaa, että menettää työpaikan osituksessa. Voi olla, että joutuu luopumaan perintötilasta ja lasten tapaamiset voivat käydä hankalaksi välimatkojen vuoksi.

Ala-Luhtala painottaa, että maaseudulla asumisessa ja työskentelyssä on paljon hyvääkin. Pariskunnat luottavat kumppaniinsa, ja he jakavat ajatuksen tehtävän työn tärkeydestä.

– Monet ovat sitoutuneita, ja se on tärkeää.

Yksissä-hanke loppuu vuoden 2020 joulukuussa. Tulevien vuosien aikana on esimerkiksi parisuhdetapahtumia ja -kursseja.

– Suhteen ei tarvitse olla kriisissä, vaan kurssilla ihmiset voivat vahvistaa suhdettaan. Lisäksi annamme Keski-Suomen alueen ammattilaisille tietopaketteja ja koulutusta, joita he voivat hyödyntää työssään auttaessaan ihmisiä. Olemme mukana vuosittain myös KoneAgria-messuilla, ja siellä on keskusteltu työntekijöidemme kanssa paljon. Aihe kiinnostaa ja koskettaa, Ala-Luhtala sanoo.