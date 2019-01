Mitä ihmettä: Näyttäviä taklauksia luvassa Laajavuoressa

Jyväskylän Laajavuoressa rytisee lauantaina 9. helmikuuta kun Suomen rugby-yhteisö kokoontuu ottamaan mittaa toisistaan lumikentille.

Snow rugby -turnaus on Jyväskylän Rugby Clubin järjestämä leikkimielinen turnaus, josta on tullut yksi Suomi-rugbyn perinteikkäimmistä tapahtumista. Turnauksia on järjestetty vuodesta 2002.

Rugbyssa palloa saa syöttää vain taaksepäin tai suoraan sivulle, joten kentän päässä olevalle maaliviivalle edetään juoksemalla palloa kantaen. Vastustaja puolustautuu taklaamalla pallollista pelaajaa. Snow Rugbyssa pelit pelataan vartin pikapeleinä normaalia rugbykenttää pienemmällä kentällä.

Snow Rugbylla on katsojille erilaista annettavaa, kun tavallisessa rugbyssa, sillä lumi alustana hidastaa pelaajia ja palelevat sormet vaikuttavat pallonkäsittelyyn. Pelistä tulee yksinkertaisempaa, mutta sitäkin fyysisempää.

Tapahtuman kapellimestari Saara Ilmonen kertoo odottavansa turnauspäivältä erityisesti hauskanpitoa ja hyviä pelejä.

– Tällaiset tapahtumat ovat iso osa rugbykulttuuria ja rugbyn arvoja, joihin kuuluu keskeisenä lajista nauttiminen. Vaikka pelataankin voitosta, ei sitä tehdä turhan tosissaan. Joukkueet ovat Laajavuoren turnauksessa pitämässä hauskaa.

Turnauksen leikkimielinen luonne näkyy myös pelaajien pukeutumisvalinnoissa. Kentillä on toisensa kohdannut vuosien mittaan väkeä Karhukoplasta prinsessoihin sekä eläinhahmoja mäyrästä yksisarvisiin.