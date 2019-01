Moniin maihin tarvitaan rokotteet, jotka saattavat maksaa enemmän kuin lentoliput

Jos tarvitsee ulkomaan matkaa varten erikoisrokotuksia, esimerkiksi keltakuumetta, Japanin aivotulehdusta, meningokokkia, lavantautia tai koleraa vastaan, Jytessä on mahdollisuus mennä matkailijoiden rokotusvastaanottoon Kyllöön.

– Suomessakin pitää olla voimassa jäykkäkouristus- ja kurkkumätä- sekä MPR-rokotteet. MPR antaa suojan tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. Jos lähtee muualle kuin Pohjoismaihin, esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Uuteen Seelantiin, kannattaa ottaa vähintään A-hepatiittirokote, sillä suurimmassa osassa maailmaa A-hepatiitti on melko suuri riski. Jos matkustelee enemmän, suosittelemme ottamaan A- ja B-hepatiittirokotteen, terveydenhoitaja Niina Kämäläinen toteaa.

Vakavan maksatulehduksen aiheuttavan A-hepatiitin tartunnan lähteitä ovat saastunut ruoka, juomavesi ja sillä pestyt vihannekset, jääkuutiot sekä puutteellisesti kypsennetyt simpukat ja osterit. A-hepatiitti voi tarttua myös likaisten käsien kautta. B-hepatiitin voi saada muun muassa suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä tai verikontaktissa.

Terveydenhoitaja Marianne Lappalainen sanoo, että riippuu maasta, mitä rokotteita tarvitsee. Jo ennen yhteydenottoa rokotusvastaanottoon voi ottaa selvää kohdemaan rokotustarpeesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla olevasta Terveyskirjasto-osiosta.

– Keltakuumerokotteita ja malarian estolääkitystä määrätään paljon Afrikan maihin meneville. Aasian suunnalla on Japanin aivotulehdusta erityisesti maaseudulla. Se ja keltakuume ovat hyttysvälitteisiä, samoin malaria, Kämäläinen kertoo.

Lappalainen jatkaa, että hyttyssuojaus on tärkeä rokotusten lisäksi, sillä kaikkiin hyttysten avulla tarttuviin sairauksiin ei ole rokotteita tai estolääkityksiä.

Asiakkaita matkailijoiden rokotusvastaanotolla riittää. Asiakkaaksi voi tulla, jos tarvitsee perusrokotusten lisäksi harvinaisempia rokotteita. Perusrokotuksia saa esimerkiksi terveyskeskuksessa tai työterveydessä.

– Osa matkailijoista ottaa kaikki rokotteet ja osa miettii, mitä tarvitsee. Myös budjetti vaikuttaa, sillä osa rokotteista on kalliita. Nuorilla reppureissaajilla on rahat tiukalla, ja he kysyvät soittaessaan, paljonko jokin rokote maksaa. Esimerkiksi yksi Japanin aivotulehdus -rokote maksaa noin sata euroa, ja perussarjaan niitä tarvitaan kaksi. Silloin voi kuitenkin miettiä, kuinka suuri riski on sairastua hengenvaarallisesti verrattuna rokotteen hintaan, Kämäläinen kysyy.

Jos lähtee alkukeväästä reissuun, rokotteen ehtii vielä ottaa kohteesta riippuen. Useamman rokotteen sarjoissa alkaa olla kiire.

Niina Kämäläiseltä ja Marianne Lappalaiselta kysytään säännöllisesti myös rokotteiden turvallisuudesta.

– Mikään rokote ei voi aiheuttaa sairautta, mitä vastaan on rokotettu. Lievä paikallinen reaktio on merkki siitä, että rokote toimii, Lappalainen toteaa.