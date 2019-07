Moottoripyöräilijä ajoi Jyväskylän keskustassa reilusti yli satasta viikonloppuna

Maanantaina kello 2.28 hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan Muuratsalossa Jänistiellä liikkui humalainen mies pitkän aseen kanssa. Kulkijaa lähdettiin etsimään useamman partion voimin. Hänet löydettiin lähistöllä sijaitsevan kiinteistön postilaatikkojen luota. Humalainen 1980-luvulla syntynyt mies kuljetettiin päihtymyssäilöön. Poliisi otti hänen asunnostaan mukaan ilmakiväärin.

Poliisipartio havaitsi sunnuntaina kello 22.40 Jyväskylässä Nisulan suunnasta Rajakatua pitkin kohti Seppälää ajavan moottoripyöräilijän, joka kiihdytti voimakkaasti. Partio päätti tarkastaa ajoneuvon ja lähti seuraamaan sitä Lohikoskentiellä.

Poliisin näyttäessä pysäytysmerkkiä moottoripyöräilijä kiihdytti vauhtia paeten poliisia. Hurjastelu jatkui keskustan alueella nopeuden ollessa välillä 150 km/h. Hurja ajo eteni ajoneuvoja ohitellen, liikenteen jakajien väärää puolta käyttäen sekä kevyenliikenteenväyliä pitkin. Moottoripyöräilijä otettiin lopulta kiinni Survontieltä. Kuljettajaksi osoittautunut 1990-luvulla syntynyt päihtyneen oloinen mies oli ajo-oikeudeton. Puhalluskoe näytti kuitenkin nollatulosta. Mies vietiin verikokeisiin rattijuopumusepäilyn vuoksi. Moottoripyörässä oli itse tehty rekisterikilpi, jossa oli pyörään kuulumaton tunnus.

Jyväskylän Keltinmäessä osoitteessa Helokantie 1 C-talossa tapahtui perjantaina 26.7. kello 21.00–23.40 välisenä aikana törkeä pahoinpitely, jossa uhri sai vakavia vammoja. Poliisi pyytää kaikkia havaintoja pahoinpitelyyn liittyen.

Uhri löydettiin uhrin talon C-rappukäytävästä ja poliisin tietojen mukaan hän on ollut viettämässä aikaa samassa rapussa olevassa asunnossa. Mies on viettänyt aikaa myös talon ulkopuolella. Uhri on noin 30-vuotias ja noin 180 senttimetriä pitkä. Poliisi mukaan on syytä epäillä, että pahoinpitelystä on aiheutunut meteliä, jonka ulkopuolisetkin ovat havainneet.

Tiedot tapahtumasta voi ilmoittaa numeroon 050-456 0471.

Venepoliisin huomio kiinnittyi lauantaina kello 22.55 Äänekosken venesatamassa moottoriveneeseen, joka eteni liukunopeutta. Kyseisessä kohdassa on 10 km/h nopeusrajoitus ja aallokontekokielto. Vene pysäytettiin ja sitä kuljettanut henkilö puhallutettiin. Puhalluskokeen tuloksen johdosta veneilyä tutkitaan vesiliikennejuopumuksena.

Jyväskylässä poliisi sai perjantaina ilmoituksen kello 22.30 kuorma-autosta, jonka kuljettaja on mahdollisesti päihtynyt. Auto tavattiin Kaakkovuorentiellä ja sen kuljettajana oli vuonna 1972 syntynyt mies. Miehelle suoritettu puhalluskoe ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan.