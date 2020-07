Morton valittiin parhaaksi kesäterassiksi jo toista kertaa – katso mitkä ravintolat saivat seuraavaksi eniten ääniä

”Kaunis järvimaisema, välitön ja rento tunnelma ja tietysti ihanaa ruokaa!”

Suur-Jyväskylän Lehden lukijat ovat valinneet Konttiravintola Mortonin kaupungin parhaaksi kesäterassiksi jo toisena peräkkäisenä vuonna. Mortonin luova johtaja Petri Virta otti uutisen ilahtuneena vastaan.

– Tämä kesä on ollut niin outo ja erikoinen, että hyvät uutiset tuntuvat nyt erityisen hyviltä!

Virta uskoo, että Mortonin voittoputki on monen asian summa. Kaunis miljöö, kehutut burgerit ja ystävällinen henkilökunta tekevät terassista viihtyisän. Koiranomistajia houkuttelee mahdollisuus ottaa koira mukaan terassille, kaikkiin ravintoloihin kun lemmikit eivät ole tervetulleita.

Tänä kesänä Morton laajensi toimintaansa avaamalla kahvilan ravintolan viereen.

– Meidän tarkoituksenamme oli vain laajentaa terassia, mutta asiakkaiden toiveesta päädyttiinkin avaamaan kahvila, Virta kertoo.

Mortonin kahvilan valikoima suunniteltiin kesäiseksi ja tuotteista haluttiin tehdä hieman omaperäisiä, kertoo kahvilan projektipäällikkö Anniina Maukonen.

– Suosimme pienyrittäjien tuotteita, esimerkiksi karjalanpiirakkamme ovat oikeasti karjalanpiirakoita, ne tulevat Liperistä, ja kakkumme tehdään Jyväskylässä.

Kahvilan kulmakivi on aamupala, jonka tarjoamisesta päätettiin jo suunnitteluvaiheessa, kun Jyväskylän todettiin kärsivän aamupalapulasta.

– Suurin osa aamupaloista on hotelleissa, eikä muita aamupalapaikkoja ole täällä kovin monta, Maukonen selittää.

Aamupalaa saa kahvilasta joka päivä kahteen asti iltapäivällä, joten halutessaan aamiaista voi nauttia vaikka lounaan sijasta. Aamiaisen saa koostaa eri vaihtoehdoista.

– Suosituin yhdistelmä on chiapuuro, naudanpaistileipä, omena-inkiväärishotti ja suodatinkahvi, Maukonen kertoo.

Mortonin suosio näkyy myös siinä, että ravintolan puolella on välillä ruuhkaa. Varsinkin aurinkoisina päivinä tiskille saattaa joutua jonottamaan tovin.

– Jos haluaa välttää ruuhkaa, kannattaa tulla syömään perinteisen lounas- ja päivällisaikojen ulkopuolella, Virta neuvoo.

”Upea paikka, paikallishistoriaa sekä mahtavat näköalat kera ystävällisen palvelun ja maittavien tarjoilujen!”

Toiselle sijalle kesäterassiäänestyksessä ylsi ravintola Vesilinna. Vesilinna eroaa Jyväskylän muista terasseista erityisesti sijainniltaan. Harjun huipulla on mahdollisuus nauttia maisemien lisäksi luonnon rauhasta.

– Keskustan terasseilla on musiikki usein aika kovalla. Asiakkaat ovat kiitelleet meitä siitä, että täällä ei mölyä musiikki, vaan terassilla kuulee jopa lintujen laulun, yrittäjä Marja Mäenpää kuvailee.

Vesilinna koki tänä vuonna muutoksen uusien yrittäjien myötä. Ravintolan uusi ilme nousi esiin myös äänestäjien perusteluissa.

– Ihmiset kokevat, että Vesilinna on ikään kuin vapautunut. Tänne voi tulla ihan noin vaan poikkeamaan vaikka suoraan lenkiltä, ei tarvitse tehdä pöytävarausta ja syödä illallista, Mäenpää kertoo.

Uudistuksia on luvassa myös tulevaisuudessa. Vesilinnassa aiotaan vielä loppukesästä järjestää grilli-ilta, ja syksyllä ravintolan on tarkoitus alkaa tarjoilemaan buffet-lounasta, jos tautitilanne sallii. Myös teemailtoja on luvassa, ensimmäisenä Jyrki Anttilan konsertti elokuussa.

– Olemme äärettömän iloisia suosiosta, ja haluamme kiittää jyväskyläläisiä siitä että he ovat löytäneet ravintolamme uudestaan, Mäenpää kiittelee.

”Ei parempaa paikkaa kesäterassille kuin veden päällä.”

Jyväskylän kolmanneksi parhaaksi kesäterassiksi äänestettiin M/S Musta Magia. Satamassa vuodesta 2013 toimineelle ravintolalaivalle on kertynyt vuosien saatossa uskollisia kanta-asiakkaita.

– Sijainti ja paikka täydentävät toisiaan luoden Jyväskylän viihtyisimmän paikan nauttia kylmä huurteinen lempeän kesätuulen puhaltaessa järveltä, kuvaili eräs äänestäjä terassia runolliseen tyyliin.

Ravintolapäällikkö Satu Kannussaari kertoo, että Mustassa Magiassa on ollut tänä kesänä tavallista vilkkaampaa.

– Ihmiset käyvät entistä enemmän satamassa. Täällä on nyt valinnanvaraa, kun on useampia ravintoloita vierekkäin.

Mustan Magian lohikeitto ja sangria saivat erityistä kiitosta äänestäjien keskuudessa. Molemmat ovat ravintolan klassikkoherkkuja.

– Sangriaa olemme tarjoilleet alusta asti, ja se tehdään hyvin perinteisellä espanjalaisella reseptillä. Lohikeiton resepti uudistui tänä vuonna, on mukava kuulla että se on saanut hyvän vastaanoton, Kannussaari kommentoi.

Kesäterassiäänestyksessä annettiin yhteensä noin tuhat ääntä. Kaikkien äänestäjien kesken arvottiin 50 euron arvoinen lahjakortti voittajaravintolaan. Arvonnan voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.