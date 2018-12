Joulu on tämän kirjoituksen ilmestyessä lähellä. Jälkikasvu on toivonut lahjaksi suosittuja uutuuspelejä, jotka toimivat mainiosti lapsenvahtina silloin, kun isä ja äiti haluavat omaa aikaa.

Pelien kansissa esiintyy isoja pyssyjä ja rankkoja tosimiehiä. Kotelon takana on jotain ihme symboleita, mutta mitäpä niistä, koska vanhempi ei niitä muutenkaan ymmärrä. Ekaluokkalainen (jyväskyläksi: eppuluokkalainen) on suunnattoman tyytyväinen parhaasta joululahjasta ikinä.

Kokemusteni perusteella ikärajat ja pelien sisällöistä kertovat PEGI-symbolit ovat yllättävän usein tuntemattomia vanhempien keskuudessa. Jokaisen Suomessa virallisesti myytävän pelin kotelosta takaa ne kuitenkin löytyvät. PEGI tarkoittaa yleiseurooppalaista pelien ikärajajärjestelmää, Pan European Game Information. Ikärajat (huom! ei suositukset) ovat 3, 7, 12, 16 ja 18. Ne eivät kerro siitä, kuinka vaikeaa pelejä on pelata, vaan varoittavat niiden haitallisuudesta. Ikärajahaarukassa 3–16 vanhempien läsnäololla rajoituksissa voidaan joustaa. Käytännössä siis alle 12-vuotiailta kiellettyä Fortnitea voi pelata 9-vuotias, jos vanhempi on seurassa – ja läsnä. 18 vuoden ikäraja on puolestaan ehdoton.

Aiemmin mainitut symbolit lienevät ikärajojakin tuntemattomampia koukeroita. Symbolit kertovat siitä, onko peleissä väkivaltaa, kauhua, seksiä, ahdistavuutta, syrjintää ja päihteiden käyttöä. Sekä siitä, voiko peliä pelata verkossa.

Jälleenmyyjät ovat vuosien takaisten ratsioiden jälkeen olleet ilmeisen tarkkoja siitä, myyvätkö he pelejä vahingossakaan alaikäisille. Moni lapsi on joutunutkin pettymään seistessään äidin tai isän vierellä kaupassa, kun tarkkaavainen ja kaukaa viisas myyjä onkin kieltäytynyt myymästä Grand Theft Auton uusinta osaa.

Onko se sitten niin vaarallista antaa pienen lapsen pelata 18 vuoden ikärajalla varustettuja, väkivaltaa ja kauhua sisältäviä sekä selkeästi aikuisille suunnattuja pelejä? Ei välttämättä, mutta mahdollisesti on, riippuen myös muusta lapsen henkisestä hyvinvoinnista. Ikärajoja ovat olleet laatimassa asiantuntijat, jotka perustavat tietonsa tutkimuksiin. Ei minunkaan siis kannata peitota heidän asiantuntijuuttaan vaikkapa sillä, että pelasin taukoamatta 80-luvulla ultraväkivaltaista Technocop-toimintapläjäystä, eikä se tiettävästi vaikuttanut minuun.

Jos jostain syystä aikuisille tarkoitetun pelin lapsellenne ostatte, pelatkaa edes hänen kanssaan ja keskustelkaa sen sisällöstä. En ole lasteni ikärajojen noudattamisessa(kaan) ollut aina puhdas pulmunen, mutta pelaajana minun on ollut helppo olla kiinnostunut ja tietoinen heidän pelaamisestaan.

Toki asiaa voi pohtia myös kysymysten kautta: Antaisitko lapsesi katsoa pornoa? Antaisitko lapsesi juoda olutta? Eiväthän ne toki ole samoja asioita – paitsi että niissäkin on 18 vuoden ikäraja. Kuten Red Dead Redemption 2:ssa, joka on muuten aivan mahtava peli. Aikuiselle.

Kirjoittaja on mediakasvatukseen ja musiikkitoimintaan erikoistunut nuorisonohjaaja.