Muuramelainen kaunotar haluaa Seiskan Tähtimalliksi

Muuramen Krista Oksanen, 24, on päässyt Seiskan tähtimalli -kilpailun finaaliin. Hän osallistuu tähän kauneuskilpailuun numerolla yhdeksän. Äänestys on käynnissä 23. toukokuuta asti ja voittaja kruunataan, kukitetaan ja palkitaan 7. kesäkuuta. Valinta perustuu yleisöääniin.

Oksanen on tuttu Keskisuomalaisen lukijoille useista kauneuskisoista. Hän on osallistunut kisoihin vuodesta 2016. Voitto on napsahtanut Miss Salakuljettaja -kisasta 2018, finaalipaikkoja on sekä Miss Pieksämäki ja Savon Neito -kisoista (2016), Miss Ylöjärvestä (2016), EW-kisasta (2017 ja 2018), Miss Jyväskylä -kisasta (2016, 2017 ja 2018) sekä Miss MP -kisasta (2018).

Oksanen on tänä vuonna hakenut myös Miss Suomi -kisaan.

– Se olisi unelmien täyttymys. Olen vuosia treenannut sitä varten, kosmetologiksi ja kosmetiikkaneuvojaksi ensi vuonna Jyväskylästä valmistuva Oksanen kertoo.

Hakemuksessa kisaan kysyttiin muun muassa, miksi Oksanen olisi paras valinta voittajaksi. No miksi?

– Rakastan mallina olemista, kuvauksia, esiintymistä ja esillä oloa. Minulla on sisäinen palo esiintyä. Olen pitkä ja näyttävä nainen ja pitkine säärineni erotun edukseni.

Oksanen on toiminut mallina 17-vuotiaasta, joten hänellä on kokemusta erilaisista kuvauksista.

Kun puhutaan Seiskan kisasta, Oksanen on varautunut myös alusasukuvauksiin.

– Ei ole ongelma. Olen esiintynyt alusvaatteissa suurelle yleisölle Mikkelissä yökerhossa.

Oksasen asenteesta kertoo sekin, että Seiskan esittelysivulla hänestä on varsin viettelevä kuva esillä.

Oksasta ja muita kisaajia voi nyt käydä äänestämässä Seiskan verkkosivulla.