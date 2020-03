Muusikoita jo useammassa polvessa

Heta ja Harri Forsténin luona soi musiikki joskus yön tunneille asti. Radio ei kuitenkaan kotona pauhaa, vaan eri puolilla taloa harjoittelevat niin Jyväskylän Sinfoniassa soittavat vanhemmat kuin ammatti­muusikon uraa tavoitteleva 16-vuotias Lauri.

Musiikin täyttämä elämä on aina ollut arkea heille kaikille. Isä-Harrilla musikaalisuus kulkee vahvasti kummassakin sukuhaarassa, äiti-Hetan molemmat vanhemmat toimivat kanttoreina.

Laurikin on tottunut pienestä pitäen muusikoiden poikkeaviin työaikoihin.

Vaikka perhe ja suku luovat vahvan perustan ammatin jatkamiselle, ovat kaikkien polut rakentuneet sattumista. Laurin sai 6-vuotiaana pianojakkaralle istahtamaan paras ystävä, jonka kanssa jaettiin kaikki kiinnostukset. Ystävällä harrastus ei jatkunut, mutta Laurin into syttyi.

Viulistivanhemmat tuumivat pianon olevan yleissivistävä soitin, josta olisi halutessa helppo siirtyä muiden instrumenttien pariin. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin Lauri viihtyy kuitenkin edelleen parhaiten koskettimien äärellä.

Musikaalisen perinnön lisäksi Forsténit ovat saaneet omista lapsuudenkodeistaan myös kasvattamisen malleja ja asenteita: Muusikon ammattiin ei ole painostettu, mutta siltä ei myöskään ole pyritty varjelemaan. Forsténien kaikkia lapsia on kannustettu ja heidän harrastuksiinsa on panostettu, oli kyse sitten musiikista tai perheen toisesta intohimosta urheilusta.

‒ Urheilu ja taide nähdään turhan usein vastakkainasettelun kautta, vaikka niissä on paljon samaa. Kumpaankin vaaditaan määrätietoista työskentelyä ja keskittymiskykyä, jopa rytmitajua, pohtii Heta Forstén.

Laurin harjoittelu alkoi muutaman minuutin mittaisista tuokioista. Nykyään hän treenaa opettajansa Carlos Turriagon johdolla pari tuntia päivässä, yleensä heti koulun jälkeen ja toisen kerran myöhemmin illalla.

Skype-yhteyden kautta tapahtuvat oppitunnit säästävät paljon aikaa, ja vaikka unelmat ja tulevaisuudensuunnitelmat liittyvätkin lähinnä musiikkiin, mahtuu lukiolaisen elämään myös kavereita ja urheilua. Forsténeille on tärkeää, että pojan nuoruus on tavallinen ja musiikki on tasapainossa muiden asioiden kanssa.

Lauri Forstén toteaakin saaneensa muusikkovanhemmiltaan tuen lisäksi mallia itsestä huolehtimiseen.

‒ Joskus huonona päivänä neuvot saattavat ärsyttää, mutta yleensä otan niitä vastaan mielelläni.

Kaikkea muusikon elämästä kotoa ei kuitenkaan voi oppia.

Vanhemmat soittavat orkesterissa, jossa yhteisöllisyys on iso osa työtä. Pianistina Lauri sen sijaan on solisti ja väistämättä erilaisessa osassa työmarkkinoilla. Musiikkiluokan kautta hän on toki päässyt kokeilemaan bändisoittoa ja musikaaliroolit teatterin puolella ovat myös olleet mieluisia. Ykkösenä tulee kuitenkin klassinen musiikki, ja vanhemmat kannustavat kortin katsomaan, kun lahjoja ja intohimoa riittää.

‒ Uskon lahjakkuuden olevan yhdistelmä luontaista taipumusta ja ahkeraa harjoittelua. Laurikin hakkasi rytmitajussa jo pikkupoikana meidät ammattimuusikot, kertoo Harri Forstén.

Laurin itsensä mukaan kova työ on kuitenkin 80 prosenttia menestyksestä. Heta-äiti puolestaan yhdistää näkemykset ytimekkäästi:

‒ Jokainen on lahjakas jossakin. Oleellista on, nähdäänkö tuo lahjakkuus ja lähdetäänkö sitä ruokkimaan.