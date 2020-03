Näkymätön näkyväksi

Jyväskyläläinen Eveliina Kautto, 27, ajatteli pitkään, että hänen kipunsa ovat ihan normaaleja.

– Myöhemmin olen tajunnut, etteivät ne olleet. Olisin voinut hakea jo aikaisemmin apua, endometrioosia sairastava Kautto sanoo.

Oireet pahenivat pari vuotta sitten, ja siitä vuosi eteenpäin hän oli jo leikkauspöydällä.

– Oireet pahenivat heti, kun lopetin hormoniehkäisyn käytön. Minun hoitopolkuni meni hyvin, ja pääsin heti tutkimuksiin. Tiedän, että kaikilla asia ei tosiaankaan ole näin, hän sanoo.

Kautto on aina kärsinyt kovista kuukautiskivuista, joihin lääkkeet eivät auta. Vähitellen erilaisia oireita alkoi olla päivittäin.

– Ensin jouduin perumaan suunniteltuja menoja ja lopulta irtisanomaan itseni töistä. Olin määräaikaisessa työsuhteessa lähihoitajana ja tiesin, että joudun vain hakemaan sairausloman toisensa perään. Oli helpompi irtisanoutua. Aloitin ammattikorkeakouluopintojen harjoittelun, mutta jouduin lopettamaan senkin.

Kautto oli yhdeksän kuukautta sairauslomalla. Hän söi satoja särkylääkkeitä ilman helpotusta, vahvempia reseptilääkkeitä ja käytti sähköimpulsseja antavaa TENS-laitetta kipujen hillitsemiseksi.

Tämän aikana kokeiltiin useita hormoneja, mutta mikään ei auttanut. Lopulta päädyttiin leikkaukseen.

– Koko ajan oli repivää alavatsan ja lantion alueen kipua, Kautto kuvailee.

Leikkaus auttoi osaan kipuoireista, ja Kautto on vähitellen päässyt kohti normaalia elämää. Hormonilääkitys aiheuttaa tosin yhä migreeniä ja vaihdevuosioireita.

– Minulla on kaksi frettiä, ja pahimpina aikoina ne toivat piristystä ja rutiinia päiviini. Oli noustava kivuista huolimatta ylös sängystä, koska lemmikit piti hoitaa.

Endometrioosi voi aiheuttaa lapsettomuutta. Tällä hetkellä Kautolla ei ole aktiivista raskauden toivetta, mutta hän haluaisi vielä joskus äidiksi.

– Olen aina tiennyt, että haluan äidiksi. Totta kai se mietityttää. Kun asia on ajankohtainen, pitää vaan ajaa hallitusti hoidot alas ja toivoa parasta, hän sanoo.

Kautto on ylipäätään joutunut työstämään paljon sitä, että on kroonisesti sairas ja joutuu syömään lääkkeitä. Tähän erityisenä apuna on ollut vertaistuki.

Eveliina Kautto on mukana potilasjärjestö Korento ry:n toiminnassa osallistumalla esimerkiksi vertaistukitapaamisiin ja vapaaehtoisille järjestettyihin koulutuksiin. Korento ry edistää muun muassa endometrioosia sairastavien hyvinvointia ja edunvalvontaa.

– Olen saanut todella paljon apua Korennon kautta. Esimerkiksi paljon vinkkejä ja toivoa siihen, että endometrioosin kanssa pystyy kyllä elämään ja oireita voi hallita. Ystäviltä ja perheeltäni olen saanut valtavasti tukea pahoihin hetkiin.

Tällä viikolla vietetään endometrioosiviikkoa. Viikon teemana on #näkymätönnäkyväksi: miten eri tavoin endometrioosi näyttäytyy sairastavilla ja miten se ei useinkaan näy muille ulospäin.

Teema on näkyvillä sosiaalisessa mediassa, ja lisäksi ohjelmassa on muun muassa vertaistuki-chatteja.

Eveliina Kautto kokee tärkeäksi lisätä tietoisuutta endometrioosista, sillä läheskään kaikki sitä sairastavat eivät välttämättä osaa hakea apua. Hänellä on monia tuttuja, jotka ovat kärsineet kivuista pitkään ennen kuin ovat tiedostaneet sairastavansa endometrioosia.

– Haluan myös normalisoida ajatusta, että kuukautisista voi kyllä puhua ääneen. Lisäksi tietoisuuden lisääminen auttaa muitakin ymmärtämään, mitä endometrioosi on. Se voi aiheuttaa pitkiä sairauslomia ja järkyttäviä kipuja.