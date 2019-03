Näyttely sinulle, jos olet pihkassa nahkaan

Tamperelaisen Pihka Collectionin myyntinäyttely Waste Not – Pihkassa nahkaan on esillä Jyväskylässä Suomen käsityön museon Ikkunagalleriassa 15.3.–19.5.

Vuonna 2013 perustetun Pihkan toimintaa ohjaa kolme arvoa, lähituotanto, lähestyttävyys ja yksilöllisyys. Näyttelyssä keskitytään arvoista ensimmäiseen, lähituotantoon ja säästämiseen.

Näyttelyn avajaispäivänä perjantaina 15. maaliskuuta kello 14–17 asiakkaat pääsevät tekemään tuotteiden valmistuksesta syntyneestä hävikkinahasta itselleen Pihka-malliston Hapsu-avaimenperiä ja Nippu-johdonjärjestelijöitä.

Nahka on luonnonmateriaali ja jokainen vuota on omanlaisensa. Laadukkaassakin vuodassa on omat oikkunsa ja epätasaisuutensa. Tästä johtuen hävikkinahkaa syntyy aina. Näyttelyyn valmistettuihin tuotteisiin onkin hyödynnetty nahkaa, joka ei ominaisuuksiensa vuoksi ole kelvannut Pihka-laukkujen tai -kenkien valmistukseen. Pihka-tuotteiden valmistus vaatiikin jokaisessa työvaiheessa käsityöllistä osaamista ja tekijänsä harjaantuneisuutta.

Kaikki Pihka-laukut ja -kengät valmistetaan Suomessa.

Pihka järjestää pikkulaukkukurssin Suomen käsityön museossa perjantaina 26. huhtikuuta. Työpaja on maksullinen ja siihen mahtuu seitsemän osallistujaa. Työpajaan ilmoittaudutaan verkossa: www.pihkacollection.fi/kurssit-palvelut/.