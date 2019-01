Naiskoomikkojen parhaimmisto ensimmäistä kertaa Jyväskylässä

All Female Panel -naiskoomikkokollektiivi on pyörittänyt loppuunmyytyä standup-klubia Helsingissä syksystä 2017. Nyt on aika vallata muu Suomi. All Female Panel nähdään ja koetaan lauantaina 12. tammikuuta standupin kotona, Jyväskylän Ilokivessä, sen Seisomapaikkaklubilla.

Feminiinin kollektiivin muodostavat viisi koomikkoa Ida Grönlund, Kaisa Pylkkänen, Saana Peltola, Anna Rimpelä ja Eeva Vekki. Jyväskylässä heistä nähdään neljä ensin mainittua.

Kollektiivilla on takanaan yhteensä vuosikymmenten kokemus standupista, minkä lisäksi kaikki ryhmän jäsenet ovat kunnostautuneet niin käsikirjoittajina kuin näyttelijöinäkin. Televisiossa heitä tai heidän mieltensä jälkeä on voinut nähdä muun muassa ohjelmissa Stand up!, YleLeaks, Noin viikon studio ja Noin viikon uutiset, MadCook, Itse valtiaat ja Heikelä syndrooma.