Naisten Pankkiin kerätään sunnuntaina varoja Rantaraitilla kävellen

Ensi sunnuntaina,15.9. kello 12 on jälleen mahdollisuus hankkia kävelemällä naiselle ammatti tai koulutus kehitysmaissa.

Naisten Pankin valtakunnallinen Kävele Naiselle Ammatti viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlavuottaan. Jyväskylässä kävellään tänä vuonna Rantaraitilla, ja lähtö on Lutakon sataman portailta.

– Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten omaehtoista yrittäjyyttä ja toimeentuloa. Naisia koulutetaan yrittäjyyteen ja opetetaan käytännön asioita. Kohteissa on kyläpankkeja, joista he saavat lainaa ja maksavat lainan takaisin korkoineen. Apu etenee yksi nainen kerrallaan. Tämän jälkeen perhe ja parhaimmillaan kyläyhteisö alkavat voimaan paremmin, Naisten Pankki Jyväskylän viestintävastaava Tiina Shamrin kertoo.

– Minusta tämä on loistava tapa auttaa paikan päällä. Naisten Pankki seuraa tarkkaan projektia ja sitä, että se menee suunnitelmien mukaan. Emme vain piipahda kohteessa, vaan nämä ovat vähintään kolmen vuoden hankkeita, hän jatkaa.

Kävelytapahtumissa ei lasketa euroja, vaan saatuja ammatteja. Laskennallinen ammatin arvo on 30 euroa.

– Summa kuulostaa järjettömän pieneltä. Toki se on laskennallinen, mutta kuvaa kuitenkin summan pienuutta. Kun apu toteutetaan oikealla tavalla, siellä se on iso raha. Naisten Pankin nettisivuilta voi lukea mahtavia tarinoita siitä, miten naisten yritykset vaikuttavat. Perhe saa ruokaa ja lapset pääsevät kouluun sekä saavat mallia yrittäjyyteen.

Joidenkin naisten kohdalla saatetaan lähteä alkuun lukutaidon opettelusta. Tavoite on kuitenkin kaikilla sama, eli nainen saa ammatin.

– Olen ollut kolme vuotta aktiivisesti mukana Naisten Pankissa. Se on minusta hyvä asia, että toiminta on läpinäkyvää ja hallinnolliset kulut pienet. Naisten Pankin sivuilla on aina nähtävillä taloustiedot, ja se mihin saadut varat käytetään, Shamrin sanoo.

Suomessa on noin 40 Naisten Pankin paikallisryhmää, ja Jyväskylä on yksi Suomen aktiivisimmista.

– Meillä on tosi kiva porukka. Olen paluumuuttaja, sillä asuin vuosikymmeniä pääkaupunkiseudulla. Olen saanut uusia tuttuja tätä kautta.

– Kaipaamme lisää vapaaehtoisia koko ajan toimintaamme mukaan. Tällainen toiminta palkitsee, sillä kun on onnistunut tapahtuma, siitä jää tosi hyvä mieli, Shamrin kertoo.