Nautiskelijoiden messut tekevät paluun Jyväskylään

Kirja, ruoka & viini -messutapahtuma palaa Jyväskylään 22.–24. marraskuuta.

Ruokapuolella myynti- ja maisteluosastot ovat täynnä herkkuja. Maija Silvennoisen emännöimässä näytöskeittiössä nähdään kiinnostavia ruokakirjailijoita sekä käsitellään ajankohtaisia aiheita, kuten ruokahävikin vähentämistä. Näytöskeittiössä pureudutaan myös ruoanlaiton juuriin perinteiden ja hyvän arkiruoan kautta. Myös jouluteema on esillä. Lähiruokatorilta voi ostaa mukaan tai tilata jouluksi ruokia.

Viinialueella esittelyssä on sekä juhlakauden uutuudet että ajattomat klassikot. Maistelulipukkeilla on helppo tutustua tuotteisiin.

Tapahtumassa on esillä myös syksyn uutuuskirjat ja kiinnostavimmat kirjailijat. Suunnittelussa on otettu huomioon myös lapset ja nuoret ja tavoitteena on tarjota laajalle ikäjakaumalle sisältöä. Keski-Suomen äidinkielen opettajat oppilaineen ovat mukana lapsille ja nuorille suunnatun sisällön toteutuksessa.

– Tapahtuman eri osa-alueet täydentävät toisiaan. Kattoteemoina voidaan pitää kirjallisuutta ja hyvää elämää, josta nautitaan kaikin aistein, Jyväskylän Messut Oy:n myyntipäällikkö Anne Koskinen sanoo.

Jyväskylän Messut järjestää tapahtuman yhteistyössä Mediatalo Keskisuomalaisen kanssa.