Nea Maininki on ratababe – Radalle.com hakee “kauniita tyttöjä upeiden autojen seuraan”

Oletko mielestäsi kaunis, moottoriurheilua ja tyylikkäitä autoja rakastava nuori nainen? Jos vastaus on myöntävä, sinua voi odottaa ura ratababena.

Radalle.com hakee koko ajan “kauniita tyttöjä upeiden autojen seuraan”. Verkkosivulla työstä kerrotaan tyyliin, joka “mahdollistaa promokeikkoja, mielekkään ja näyttävän työn kameroiden edessä sekä mahdollisuuksia edetä myös mallimaailmassa”.

Radalle.com-babeja nähdään erilaisissa autotapahtumissa. Tämän vuoksi asuinpaikalla ei ole merkitystä, koska babe voi valita tapahtuman läheltä asuinpaikkaansa.

Babe-ehdokkaaksi haetaan verkkosivun lomakkeen kautta.

Nea Maininki viihtyy siellä, missä on autoja. Kuva: Excif

Yksi tällaisia radalle.babeja on keuruulainen Nea Maininki, joka on ollut toiminnassa mukana viisi kuukautta.

– Babena pääsen katsastamaan maailman siisteintä drinftingiä. Autot ja drifting on mielenkiintoista, koska näkee erilaisia variaatioita.

– Kokemukseni babena olosta on pelkästään positiivistä, olen löytänyt uusia ystäviä niin babeista, staffin porukasta kuin driftingkuskeistakin. Babetiimi otti minut mukavasti porukkaan, joten jännittää ei tarvinnut. Ja meno on ollut aina hauskaa. Babetiimin vetäjänä on huumorintajuinen, hauska ja aina tekemistä keksivä Marko Miettinen.